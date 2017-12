Špeciálny prídavok ku GTA 4 sa blíži

26. aug 2008 o 12:00 Ján Kordoš

Podľa prvých ohlasov nepôjde o žiadnu maličkosť – dobu hrania odhadujú tvorcovia až na 15 hodín, čo je v niektorých prípadoch čas dvoch klasických plných hier. Neoficiálne sa hovorí, že by sa tento špeciálny balík mal objaviť niekedy v priebehu novembra. Nikde však nebolo ani spresnené, o čo by mala byť pôvodná hra rozšírená. V pláne má Rockstar v spolupráci s Microsoftom pripraviť ešte druhý prídavok, ktorý by sa mal objaviť približne pol roka po prvom.

Zdroj: Shacknews