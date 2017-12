Pohľad na nové Need for Speed: Undercover

21. aug 2008 o 16:34 Ján Kordoš

Hráči budú pretekať na diaľnici, unikať pred políciou, naháňať súperov a pri tom sa vďaka príbehu budú pohybovať v utajení s jednoduchým cieľom: zlikvidovať medzinárodný zločinecký gang. Použitý bude aj nový engine Heroic Driving – s touto technológiou nám bude umožnené vykonávať nebezpečné manévre vo vysokých rýchlostiach. Nechajme sa prekvapiť, zatiaľ to vyzerá, akoby sa série Need for Speed mala vybrať v stopách Drivera.

Výkonný producent projekti, Bill Harrison, na adresu hry povedal: „Need for Speed: Undercover vás prenesie do stredu vysoko rozpočtového hollywoodskeho filmu s akciou, dramatickosťou a efektnými akčnými naháňačkami. Originálny Heroic Driving engine vám dá absolútnu kontrolu nad vozidlami a donúti vás využívať všetky schopnosti pri úniku pred zákonom a zlikvidovaniu zločineckých protivníkov.“ Adrenalínové naháňačky si budeme užívať v pestrom svete otvoreného mesta Tri-City Bay Area, kde nás čaká viac než 80 míľ ciest vrátane diaľnic – to bude pri rýchlosti nad 240 km/h v hustej premávke určite zaujímavá skúsenosť.

Zlepšiť by sa už klasicky mala umelá inteligencia, ktorá nám zaručuje agresívnejšie, ale zároveň i rozumnejšie jazdenie policajtov, ktorí sa snažia hráča zastaviť za každú cenu. No a potom tu máme klasické upravovanie vozidiel, zlepšený budem model poškodenia a samotné jazdenie by malo byť omnoho viac realistickejšie a vrátiť sa ku koreňom celej série. Medzi prvými ohlásenými vozidlami je napríklad Audi R8, BMW M6 alebo Lexus IS-F, pričom konečný zoznam bude určite dostatočne bohatý, aby si vybral každý.

To, že to s aplikáciou filmových záberov myslí Electronic Arts vážne, nedokazuje len s Red Alertom 3 – pozrite sa na prvý trailer, ktorý obsahuje aj zábery z hry, no základ hrajú filmové sekvencie. Need for Speed: Undercover sa objaví 21.novembra pre PC, Playstation 3, Xbox 360, Nintendo Wii, PS2, NDS, PSP a mobilné telefóny. Viac informácií nájdete na domovskej stránke hry.

video //www.sme.sk/vp/5361/

Zdroj: PR