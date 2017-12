V čom sa bude Grand Theft Auto 4 pre PC odlišovať od konzolovej verzie

21. aug 2008 o 15:14 Ján Kordoš

Okrem tradičného zlepšenia grafického spracovania (rozlíšenie, kvalita textúr a pod.) to vyzerá zaujímavo. V prípade vizuálnej stránky však bude (samozrejme) záležať na sile vášho počítača. Oficiálne žiadne HW požiadavky zverejnené neboli. Zmenou by mal teoreticky prejsť aj multiplayer, do ktorého by chceli tvorcovia čosi nemenované pridať, ale hlavne zvýšiť maximálny počet pripojených hráčov k jednej hre z konzolových 16 na vyšší počet. Keďže herná komunita je pre PC omnoho bohatšia než je tomu u konzolistov, rozhodli sa v Rockstare, že nechajú hráčom možnosť nahrávať si 30 sekundové šoty. Tie môžu následne zostrihať, pospájať časti dokopy, používať rozdielne filtre a podobne. Keď sa postavíte z režisérskeho kresla a odložíte nožničky, môžete svoj výtvor nahrať na Rockstar Social Club, kde vám ho ostatní pochvália alebo... alebo nie.

A na záver klasika: ovládanie je navrhnuté a pripravované primárne pre klávesnicu a myš, takže žiadne odporúčania na gamepad.

