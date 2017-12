Licencia staršej RPG série The Dark Eye v rukách The Game Company

21. aug 2008 o 15:00 Ján Kordoš

The Dark Eye sa od klasického „amerického“ fantasy odlišuje tým, že ponúka o niečo intenzívnejšie, nie tak idylický a nebezpečnejší svet Aventuria. Nie je to síce Zaklínač, ale skôr by sme The Dark Eye prirovnali práve k poľskému RPG ako rozkvitnutým lúkam Oblivionu. Nemeckí vývojári chcú priniesť na svetlo herného sveta ďalší diel, keďže naň získali práva od spoločnosti Chromatix. Zatiaľ síce vieme len tradičné veci ako akčne orientované RPG, ktoré prinesie do herného sveta nové štandardy, s hlbokým, epickým, ba priam až filmovým príbehom. Ten bude rozprávaný detailne a uveriteľne, pričom bude možné preskúmať svet Aventurie do posledných historických podrobností. Hlavný hrdina by mal byť charizmatický, pozerať sa na svojho spasiteľa budeme z izometrického pohľadu (zoom, rotovanie) a boje budú vychádzať z knižného vydania The Dark Eye.

„Som spokojný s tým, že sa nám podarilo získať túto žiadanú licenciu,“ povedal Carsten Strehse, CEO spoločnosti The Game Company. „Týmto sme zdôraznili naše vysoké ambície na hernom trhu atraktívnou licenciou. Dáva nám to možnosť priniesť hráčom nie dobré, ale výnimočné RPG. Chceme položiť základy nového rozprávania príbehu, grafického spracovania celého herného sveta."

Staručké Stíny nad Rivou máme ešte doma na poličke, takže sa tešíme. Vy si túto sériu pamätáte?

Zdroj: PR