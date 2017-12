Prvá recenzia iPhone 3G: Čo mu dokážete odpustiť?

O polnoci sa u nás začína predávať telefón, ktorý sprevádzal v západných krajinách ošiaľ. Vyskúšali sme ho medzi prvými.

21. aug 2008 o 14:25 Miro Šifra

Druhá generácia legendárneho mobilného telefónu iPhone priniesla v Amerike ešte väčší ošiaľ, ako tá prvá.

Kým z prvej sa za premiérový víkend predalo približne štvrť milióna kusov, vylepšená verzia iPhone 3G za tri dni prekročila v predajnosti miliónovú hranicu.

Od štvrtkovej polnoci tento multimediálny mobilný telefón do svojich ponúk zaraďujú aj slovenskí operátori Orange a T-mobile.

Má iPhone 3G predpoklady uspieť aj na Slovensku? Vyskúšali sme telefón medzi prvými.

Väčší ako dlaň



Tých, ktorí sa prvýkrát stretli s telefónmi iPhone, možno prekvapia veľké rozmery telefónu. Na reklamných fotografiách síce vyzerá, že sa zmestí do dlane, je to však skôr súhra optického klamu a priveľkých rúk amerického modela. Nám sa ho v dlaniach skryť nepodarilo.

Telefón má rozmery 115,5 x 62,1 x 12,3 milimetrov a váži 133 gramov. Vo vrecku sa však aj napriek tomu (a hlavne vďaka zaobleniu) nosil pohodlne, v porovnaní s napríklad väčšími smartphonami od Nokie ho takmer necítite.

iPhone 3G sa od svojho predchodcu vo výzore zásadne nelíši, Apple skôr len v detailoch vylepšila elegantný vzhľad, s ktorým vyhrávala už minulý rok dizajnérske súťaže. Nový model má vypuklejšiu zadnú stranu a o desatiny milimetrov väčšie rozmery. Tri mechanické bočné tlačítka na ovládanie hlasitosti, prepnutie do tichého režimu a vypnutie sú v novej generácii telefónov kovové.

Najväčším hardvérovým plusom celého mobilu je veľká 3,5 palcová dotyková obrazovka s rozlíšením až 320 x 480 obrazových bodov a 16 miliónmi farieb. Displej má výbornú svietivosť a ani za najostrejšieho denného svetla sa nam nestalo, aby boli ikonky alebo texty nečitateľné.

Jednoduchý dotyk

Bezproblémovo fungovala hlavná devíza tohto zariadenia - ovládanie dotykmi prstov. Počas testovania mobil spoľahlivo reagoval a skutočne len parkrát sa stalo, že telefón ignoroval náš úmyselný dotyk a akciu sme museli vyvolávať druhýkrát.

Apple si dalo na užívateľskej ergonómii záležať a je to vidieť - ovládanie je jednoduchšie ako u akéhokoľvek doterajšieho mobilu. V krabici od telefónu je len stručný slovenský návod s pätnástimi základnými pokynmi a popismi ovládania a tie musia stačiť. Síce sa v ňom nedočítate ani triviálne veci, napríklad ako nastaviť poštového klienta, po pár hodinách používania mobilu by ste však na to mali prísť sami.

Aj keď - niektoré veci môžu aj vystrašiť. Ak sa vám ako čerstvému majiteľovi stane, že ikonky sa prvýkrát zvláštne roztrasú, tak nie, mobil sám od seba nezačal vibrovať a ani to nie je efekt pohotovostného režimu, ako si mysleli kolegovia. A keď potom zrazu nejaká ikona chýba, tak sa o ňu netreba báť.

Trasenie znamená, že ste prešli do režimu úpravy hlavného menu a zmeny sa dajú vrátiť ľahko späť. Ale ako zase vyvolať to trasenie? Takýchto logických rébusov vás krátko po rozbalení krabice čaká omnoho viac.

Častejšie nefungoval ako fungoval zabudovaný akcelometer. Ak ste videli na videu, ako sa obrazovka tohto telefónu automaticky otáča podľa toho ako ho držíte, v praxi to vyzerá trochu inak.

Telefón sa sám rozhoduje, či uzná za vhodné sa otočiť. K vysloveným kiksom, kedy by si telefón robil, čo chcel, však neprichádzalo - skôr je len lenivejší, než prezentuje reklama.

Tri najpoužívanejšie

Aké sú najobľúbenejšie fukncie tohto telefónu medzi reálnymi používateľmi?

Prehrávanie hudby, internet a prehrávanie videa. Aspoň to tvrdí americká prieskumná agentúra Nielsen Mobile, ktorá prieskum robila krátko pred uvedením druhej generácie a vypuknutím druhej - a silnejšej - iPhonemánie v Amerike.

Všetky tri - aj keď s malými obmedzeniami - je možné používať aj na Slovensku.

Prehrávač

Najpopolárnejšou funciou iPhone pre Američanov je hudobný prehrávač. To, že Apple hudobné prehrávače robiť vie, dokazuje firma už roky s iPodom. Prehrávač, ktorým disponuje iPhone 3G, je rovnako dobre ovládateľný, ponúka štandardné triedenie podľa interpreta, albumu, skladateľa a žánru, náhodné prehrávanie skladieb a opakovanie.

Vo vertikálnom menu sa môžete pohybovať medzi albumami vo vizuálne atraktívnom prostredí Cover Flow. Náhľady albumov sú radené ako doma na poličke a kliknutím na album sa zobrazia piesne, ktoré obsahuje. Telefón podporuje aj zobrazovanie textov piesní.

Ak si chcete stiahnuť do telefónu nové piesne, môžete tak spraviť podobne ako pri iPode len cez jabĺčkovú platformu iTunes. Na Slovensku však na stiahnutie mp3 priamo do mobilu zabudnite - mobil vám to prekazí hlásením, že táto služba je na Slovensku nedostupná. Musíte zvoliť zložitejší spôsob: pripojiť iPhone káblom k počítaču a preniesť piesne cez špeciálny program.

V štandardnej výbave sú aj pomerne kvalitné slúchadlá. Ak vám nestačia tie, na rozdiel od prvej generácie iPhone si môžete do prístroja zapojiť aj vlastné.

Internet

Prehliadač Safari a multitouch (ovládanie viacerými prstami) je čarovná kombinácia. Ak je v iPhone nejaká funkcionalita, ktorá dokáže zatvoriť ústa aj najväčším kritikom, tak je to práve prezeranie webu.

Surfovanie je absolútne jednoduché. Po načítaní sa si stránku môžete roztiahnutím dvoch prstov jednoducho zväčšiť, naopak stiahnutím k sebe ju zmenšíte. Pohyb po stránke zvládnete pohybom jedného prstu v tom smere, v ktorom chcete posunúť stránku.

Telefón podporuje siete druhej a tretej generácie (3G) a WiFi. Pri testovaní pripojenia sme nezaznamenali žiadne väčšie komplikácie. Web sa bez problémov dal prezerať aj napríklad počas jazdy autom. Testovaný bol však iba internet od spoločnosti Orange, rýchlosť a ani dostupnosť služieb druhého operátora T-mobile odskúšané neboli.

Ak chcete prezerať na telefóne e-maily, je to tiež jednoduché. Do zabudovaného mailového klienta sa môžete nahlásiť aj cez známe freemailové aplikácie, napríklad aj Gmail alebo Yahoo mail. Žiaľ, problémy budete mať s prílohami v e-maili. Tie sa dajú len prezerať, posielanie ani ich úpravu vám iPhone neumožní. Podporované sú tiež aj chatovacie programy.

Rovnako návyková ako surfovanie je kombinácia GPS a máp od Google. Obe iPhone obsahuje.

Prehrávač, nie nahrávač

Priamo v hlavnom menu je ikona, ktorou sa dostanete na špeciálne upravenú stránku YouTube. V prehliadači Safari však chýba flashový plugin a tak webové videá z iných serverov si v základnej verzii neprehráte. Takisto budete ukrátení o akúkoľvek flashovú grafiku.

Okrem toho iPhone prehráva aj videá vo formáte MPEG4. Tie musia mať maximálne rozlíšenie 640 x 480 v kvalite 30 fps.

Videá však telefón nenahráva. Má zabudovaný dvojmegapixelový fotoaparát, ktorý neumožňuje nič iné ako spraviť jednu snímku. Aj keď pomerne kvalitnú snímku, nič viac. Žiadne nastavenia jasu alebo expozície, žiadne fotenie sekvencie snímok a nikde ani stopa po dodatočných úpravách toho, čo sa vám podarilo zachytiť. A chcete to fotku poslať cez MMS? Zabudnite, iPhone niečo také nepozná.

Vo fotografovaní iPhone výrazne zaostáva za konkurenciou v tej istej cenovej hladine. Apple môže Nokii len ticho závidieť jej vynikajúci päťmegapixelový fotoaparát a pokročilé nastavenia v modeli N95.

Telefonovanie je doplnok

Pri uvedení prvého iPhonu sa jeho výrobca chválil, že úplne nanovo vymyslel telefonovanie. Po tom, čo si s iPhone skúsite zavolať sa môže na prvý pohľad zdať, že sa snažil až príliš a zbytočne vymyslel aj to, čo radšej mohol odpozerať od lepších riešení, ktoré má konkurencia.

Podľa prieskumu považuje väčšina používateľov tohto telefónu samotné telefonovanie len za doplnok. Ak patríte do tejto istej kategórie, telefón výraznejšie problémy robiť nebude. Ak ste však zvyknutí na štandard z klasických telefónov Nokia, Sony Ericsson alebo Samsung a nikdy ste nepoužívali PDA a dotykový displej, prechod nebude úplne najľahší a svoje zvyky budete musieť výraznejšie pozmeniť.

Najväčšou chybou z pohľadu klasického používateľa je asi vyhľadávanie v zozname kontaktov. Aj keď na rozdiel od predchádzajúceho telefónu si kontakt môžete zvoliť postupným zadávaním písmen z pravej lišty, stále ste však v prvom rade odkázaní na tieto písmenkové záložky. Z nášho pohľadu sú aj praktickejšie riešenia.

Kvalita hovoru a hlasitého odposluchu sú vo svojej triede štandardné. Dovoláte sa do všetkých štyroch pásiem GSM, ak chcete naplno využiť možnosti sietí tretej generácie tak možno nepoteší chýbajúca druhá kamera pre videohovor.

Kontroverzná klávesnica

To, že prístroj vznikol v Amerike, je najviac cítiť pri písaní a posielaní SMS správ. Táto služba sa u Američanov neteší takej veľkej obľube ako v Európe a výrobcovia ju napríklad s takým písaním emailov zanedbali.

Správa sa píše do malej jednoriadkovej bublinky, ktorá sa s pribúdajúcimi znakmi zväčšuje. Počítanie znakov chýba úplne. Najzvláštnejšie bude pre Slováka to, čo sa stane po odoslaní správy - tá sa objaví v rovnako malej zelenej bublinke nad miestom, kde ste správu písali. Aj rovnako budú zobrazené aj prichádzajúce odpovede na ňu. Celé tento systém radenia do vlákien skôr pripomína chatovací program. Podobne ako v ňom sa jednotlivé správy nedajú mazať, len celé vlákna.

Druhou a možno najkontroveznejšou časťou iPhone je virtuálna klávesnica. Pri SMS zaberá polovicu displeja a písanie na nej je náročnejšie než na klasickej klávesnici. Znova platí to, čo pri telefonovaní - ak ste zvyknutí na PDA, prekážať nebude, ak na telefóny, prechod bude tvrdší a preklepy časté.

iPhone sa síce snaží uhádnuť, čo chcete napísať a snaží sa vám pri písaní pomôcť, nie vždy mu to však ide. Výrazným problémom tiež môže byť to, že v predajniach na Slovensku nájdete len mobily bez slovenskej diakritiky. Chýba totiž slovenská lokalizácia, mohla by byť k dispozícií do konca roka.

Pre koho?

Ak ste veľký fanúšik čohokoľvek, čo má na sebe logo odhryznutého jabĺčka, iPhone vás pravdepodobne nesklame. Je štýlový, jednoducho ovládateľný a žiadna z chýb nie je tak veľká, aby sa nad nimi nedalo zažmúriť jedno, prípadne obidve oči.

Ak hľadáte najlepšie riešenie pre mobilný internet, iPhone je tiež pravý mobil. Do dotykového ovládania webových stránok sa dá až priveľmi ľahko zaľúbiť. Akurát rátajte, že sa budete musieť krotiť - predplatené dáta (1 až 3 GB mesačne), ktoré ponúkajú slovenskí operátori k svojim špeciálnym paušálom k telefónu iPhone, vám na plnohodnotné surfovanie počas celého mesiaca nevystačia. A to najmä ak budete pozerať videa z YouTube a hľadať cestu uličkami s pomocou máp.

Ak ste už niekoľkokrát menili telefón a stále si vyberiete tú istú značku, potom iPhone asi nie je pre vás. Zbytočne vás budú rozčuľovať niektoré ovládacie prvky a klávesnica bude možno až neznesiteľná. To isté platí aj pre ľudí, ktorým sa nechce so sebou na dovolenku brať okrem mobilu aj fotoaparát . Kvalitnejší fotoaparát a absencia nahrávania budú v tom prípade chýbať až príliš.