Simon the Sorcerer 5 ohlásený

21. aug 2008 o 12:30 Ján Kordoš

Od sladkého rozprávkového príbehu štvorky značný posun. Znovu sa však môžeme tešiť na klasické point & click ovládanie, riešenie klasických adventúrnych problémov. Príjemne prekvapiť by mali inovatívne logické hádanky, potešiť by zas mal šialený humor a celá zápletka. Markus Malti, prezident TGC prehlásil, že komunita adventúristov si značku Simon the Sorcerer obľúbila a ako jedna z mála sa drží klasického old-schoolového typu adventúr od Lucas Arts. Piaty diel by mal priniesť svieže novinky, ale nechajme sa prekvapiť.

Zdroj:PR