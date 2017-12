T-mobile predáva iPhone za korunu - s paušálom za tri tisícky

T-mobile dnes o polnoci zverejnil ceny zariadení a paušálov, ktoré pripravil výlučne pre iPhone. Jeho konkurent Orange zverejní ceny pravdepodobne vo štvrtok doobeda.

21. aug 2008 o 0:00 Miro Šifra. foto - reuters

Táto správa už nie je aktuálna - T-Mobile po niekoľkých hodinách svoju ponuku zmenil.

Bratislava. Multimediálny mobilný telefón iPhone 3G, ktorý v júni lámal rekordy predajnosti v Amerike, začnú v noci zo štvrtka na piatok predávať aj dvaja slovenskí mobilní operátori.

T-mobile dnes o polnoci zverejnil ceny zariadení a paušálov, ktoré pripravil výlučne pre tento telefón. Jeho konkurent Orange zverejní ceny pravdepodobne vo štvrtok doobeda.

V cene 1 gigabajt dát

T-mobile plánuje predávať iPhone s predplatenými paušálmi od jednej koruny, mesačné poplatky stanovil v hranici od tisíc do viac ako tritisíc korún.

Nové paušály, tzv. iTariffy budú obsahovať voľné minúty do všetkých slovenských sietí, víkendové minúty do siete T-Mobile, voľné SMS do siete T-Mobile a 1 GB dát pre využitie v 3G a 2G sieťach.

Majitelia sa môžu tiež neobmedzene pripájať cez Wi-Fi na T-Mobile HotSpotoch po celom Slovensku.

iPhone bez viazanosti

Zákazníci si môžu v T-mobile kúpiť iPhone 3G aj bez programu.

Osemgigabajtová verzia bude k dispozícii za 17 190 Sk (570,60 €) a 16 GB verzia za 20 190 Sk (670,19 €).

Ponuka iPhone od T-mobile

iTariff150 iTariff300

iTariff600

Mesačný poplatok 1054,40 Sk (35 €) 1897,90 Sk (63 €)

3 193,40 Sk (106 €) Voľné minúty 150

300

600

Víkendové minúty 150 300

600

Voľné SMS 20 40

100

Voľné dáta (2G/3G) 1 GB

1 GB

1 GB

T-Mobile HotSpot neobmedzene neobmedzene neobmedzene Cena iPhone 3G 8 GB 6 390 Sk (212,11 €) 2 690 Sk (89,29 €)

1 Sk (0,03 €)

Cena iPhone 3G 16 GB 8 890 Sk (295,09 €) 5 190 Sk (172,28 €) 490 Sk (16,27 €)





T-mobile bude predávať iPhone aj s ďalšími paušálmi vo svojom portfóliu

iPhone 3G 8 GB iPhone 3G 16 GB Programy Vo veľkom, Viac, Relax 20+20Viac 14 290 Sk (474,34 € 16 790 Sk (557,33 €) 55Viac 11 190 Sk (371,44 €) 13 690 Sk (454,42 €) Vo veľkom 100 11 190 Sk (371,44 €) 13 690 Sk (454,42 €) 100Viac, Relax 100 9 090 Sk (301,73 €) 11 590 Sk (384,72 €) Vo veľkom 200 6 390 Sk (212,11 €) 8 890 Sk (295,09 €) 200Viac, Relax 200 >6 390 Sk (212,11 €) 8 890 Sk (295,09 €) 400Viac 1 Sk (0,03 €) 1 890 Sk (62,74 €) 1000Viac 1 Sk (0,03 €) 490 Sk (16,27 €) Programy Podnikateľ Podnikateľ 90 11 190 Sk (371,44 €) 13 690 Sk (454,42 €) Podnikateľ 150 9 090 Sk (301,73 €) 11 590 Sk (384,72 €)> Podnikateľ 300 2 690 Sk (89,29 €) 5 190 Sk (172,28 €) Podnikateľ 600 1 Sk (0,03 €) 490 Sk (16,27 €) Podnikateľ 1200 1 Sk (0,03 €) 490 Sk (16,27 €)

iPhone bude T-mobile v noci zo štvrtka na piatok predávať na štyroch miestach na Slovensku - na Námestí SNP v Bratislave, na Farskej ulici v Žiline, na Námestí SNP v Banskej Bystrici a na Toryskej ulici v Košiciach. Pre tých, ktorí si vystoja rad na polnočný predaj, chystá T-mobile bonus 2 tisíc korún.