Nitra mení svoj úrad na elektronický

Mesto Nitra finišuje s prípravami na Slovensku ojedinelého zámeru, ktorý obyvateľom mesta umožní vybaviť si drvivú väčšinu svojich záležitostí na mestskom úrade prostredníctvom internetu.

20. aug 2008 o 17:40 TASR

Nitra 20. augusta (TASR)

Do konca roka by sa mala skončiť ročná testovacia fáza projektu virtuálnej klientskej karty. Tá umožní firmám a v ďalšej etape aj občanom komunikovať s mestským úradom a vybavovať si svoje záležitosti prostredníctvom internetu. Ľudia sa cez portál klientskej karty dozvedia o svojich záväzkoch voči mestu, o tom, v akom štádiu je vybavovanie ich žiadostí, prípadne sťažností. Užívatelia klientskej karty budú môcť elektronicky, prostredníctvom internetového rozhrania vypĺňať formuláre a úradné tlačivá, pretože systém bude okrem iného fungovať aj ako elektronická podateľňa," uviedol prednosta Mestského úradu v Nitre Ľubomír Martinka. V prípade, že návšteva mestského úradu bude nevyhnutná, môžu si užívatelia cez internet rezervovať termín u príslušného referenta. Množstvo vecí, pre ktoré musia ľudia ešte dnes chodiť na úrad, budú môcť vybaviť bez toho, aby vstali od svojho počítača," skonštatoval prednosta Mestského úradu v Nitre Ľubomír Martinka.

Systém virtuálnej klientskej karty je v rámci Slovenska pilotným. Bude rozdelený na verejnú a privátnu sekciu. V bežne dostupnej verejnej časti bude možné nájsť dôležité informácie o rozpočte mesta, výdavkoch, smerniciach a nariadeniach, o počte obyvateľov a množstvo ďalších údajov. Do privátnej sekcie sa dostanú zaregistrovaní majitelia virtuálnej klientskej karty. Priamo z domu môžu získať všetky zaznamenané informácie o svojom vzťahu s mestom. Časť informácií bude generovaná systémom, časť získajú pomocou e-mailov alebo priamym chatovaním s príslušným referentom úradu," doplnil Martinka.

Celý projekt elektronických služieb je rozpracovaný na niekoľko etáp. Virtuálna klientska karta je iba jednou z nich. Magistrát už dnes pracuje aj na systéme mestskej platobnej karty. Pôjde o kódovanú autorizovanú kartu, ktorou sa bude dať platiť bez ohľadu na to, v ktorej banke má jej držiteľ zriadený účet," uviedol Martinka. Bude tu fungovať aj istý bonusový systém, vďaka ktorému bude mať držiteľ karty v partnerských prevádzkach zľavy. Podobné karty pripraví mesto aj pre turistov, ktorí nimi budú môcť platiť pri návštevách múzeí, kultúrnych akcií alebo reštaurácií. Táto ponuka by sa neskôr mala rozšíriť aj o služby poskytované prostredníctvom mobilných telefónnych operátorov. Celý projekt je rozplánovaný na roky 2009 až 2013. Od 1. januára 2009 sa ako prvá spustí do plnej prevádzky virtuálna klientska karta.