Britney Spears a iné kvantové strašidlá

Dostal som zaujímavý e-mail. Popová hviezda Britney Spears vraj išla do seba a začala študovať kvantovú mechaniku na prestížnej MIT. E-mail so senzačným oznamom, ktorý zvyčajne nazývame spam, však dopĺňala fotografia, s teóriou kvantovej mechaniky súvisi

21. aug 2008 o 0:00 Michal Ač

aca iba veľmi okrajovo. A všetko bolo hneď jasné.

To však neznamená, že kvantová fyzika sa zbavila všetkých svojich strašidiel. Iné, oveľa záhadnejšie ako Britney Spears, zostalo. Volá sa experiment EPR, po svojich princetonských tvorcoch Albertovi Einsteinovi, Borisovi Podolskom a Nathanovi Rosenovi. Tí v roku 1935 vytvorením tohto myšlienkového experimentu - obľúbenej zbrane Alberta Einsteina - protestovali proti čudným zákonom kvantovej mechaniky, čím znovu výrazne znepokojili Nielsa Bohra. No kvantovú mechaniku nevyvrátili, iba ukázali, že je ešte čudnejšia, ako sa zdalo.

V experimente ide približne o to, že keď kvantová častica, napríklad atóm, vyžiari dva elektróny, každý má iný spin ("otáča" sa buď hore, alebo dolu). Keď sa elektróny rozletia, aj do vzdialenosti miliárd kilometrov, spin si zachovajú. Takže podľa experimentu stačí odmerať stav elektrónu, ktorý zostal na Zemi, a okamžite zistíme, ako je na tom vzdialený elektrón. Problémom je, že podľa kvantovej mechaniky sa elektrón "rozhodne" pre určitý spin až v momente merania, takže to musí nejakým záhadným spôsobom okamžite oznámiť vzdialenému kolegovi. Einstein, ktorý podľa vlastných slov uvažoval o kvantových problémoch stokrát viac ako o relativite, hovoril, že toto strašidelné pôsobenie na diaľku by ovplyvnilo udalosti trebárs na opačnom konci vesmíru. A prestala by pri tom platiť rýchlosť svetla.

Einsteinove obavy boli správne. Teraz to znovu potvrdilo meranie kvantovej častice, fotónu, ktoré uskutočnil tím Daniela Salarta zo Ženevskej univerzity na dvoch miestach, vzdialených 18 kilometrov. Prístroje ukázali, že prepojenie či prepletenie - mnohí fyzici majú radšej termín entanglement - medzi dvomi fotónmi sa šíri rýchlosťou, ktorá prekonáva rýchlosť svetla najmenej desaťtisíckrát. To je dosť šialená predstava; čo ak sme na stope komunikácii, o ktorej sa nám ani len nesnívalo? Fyzici síce hovoria, že fotóny nemôžu niesť nadsvetelnou rýchlosťou nijakú užitočnú informáciu, telepatickú nevynímajúc, ale kto vie. Keď už niekoho napadlo, že Britney Spears by mohla študovať na MIT, potom je možné všetko.