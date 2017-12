Na Slovensku vznikne obec Digitálne Uhrovské Podhradie

Na mape Slovenska sa čoskoro objaví nová obec s názvom Digitálne Uhrovské Podhradie. Dedina s terajším názvom Uhrovské Podhradie pri Bánovciach nad Bebravou si nový prívlastok zaslúžila za to, že sa stala prvou digitálnou obcou v rámci projektu Digitálne

Slovensko.

Cieľom projektu je priniesť digitálny a satelitný TV signál do ťažšie prístupných kútov Slovenska, a to ešte pred vypnutím analógového vysielania v roku 2012. Zároveň má pomôcť občanom, ktorých by nákup zariadenia pre príjem digitálneho signálu neúnosne zaťažil. Nový názov obce, ktorá bola až do 8. augusta bez akéhokoľvek televízneho a rozhlasového signálu, by mal toto prvenstvo navždy pripomínať.

V nedeľu sa v Podhradí uskutoční nedeľný happening, ktorým sa dlhodobý projekt digitalizácie obcí a miest oficiálne začne. Následne v utorok zástupcovia prvej digitalizovanej obce Uhrovské Podhradie doručia oficiálnu žiadosť o trvalé premenovanie obce na Ministerstvo vnútra SR. Informácie agentúre SITA poskytol Richard Kvasňovský z PR agentúry Action Global Communications.