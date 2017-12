Crytek: nový engine (a next-gen konzoly) bude v rokoch 2011 a 2012

19. aug 2008 o 21:18 Ján Kordoš

Túto informáciu síce nevie (a ak aj vie, tak povedal, že nevie a ide len o jeho dohady), ale verí, že práve vtedy by sa mohol objaviť Xbox 720 a Playstation 4. Je to tak trochu v kontraste s predpokladaným desať (a viac) ročným životným cyklom súčasnej generácie herných konzol. Aj veľké spoločnosti ako Microsoft a Sony totiž vedia, že súčasná generácia nie je ani v najlepších rokoch a hnať sa za novou technológiou (čo sa grafického spracovania) zatiaľ nemá zmysel.

Vráťme sa však k CryEngine 3. Ten by mal zvládnuť vykresliť 3-5x krajšie scenérie ako tomu bolo v spomínanej akčnej hre Crysis. Istotne, sme radi, že hry vyzerajú nádherne, ale nezdá sa, že súčasný CryEngine 2 je naplno využitý – hlavne zo strany Cryteku a pokojne ho mohli ponúknuť i tretím stranám. Mohli by radšej zapracovať na viacerých herných projektoch s týmto enginom (v príprave je podľa oficiálnych informácií iba prídavok Crysis Warhead), aby ho rozšírili do herného sveta vo väčšej miere, nie len prostredníctvom jednej strieľačky z vlastného pohľadu. Ktorá síce výborne vyzerala, ale hrateľnosťou to nebola žiadna extra trieda.

Hardvérové konfigurácie začínajú postupne siahať do nebeských výšin a sme zvedaví, dokedy budú mať PC hráči snahu minimálne raz ročne upgradeovať svoje stroje za účelom toho najkrajšieho zážitku. Aký máte na tento progres vy? Má cenu hnať sa za čo najlepším spracovaním (ktoré zrejme využijú až spomínané, pracovne nazvané next-gen konzoly) alebo zostať pri zemi s tým, čo momentálne máme a venovať sa radšej hrateľnosti?

Zdroj: 1UP