Po Too Human pracuje Silicon Knights na tajnom (a originálnom) projekte

19. aug 2008 o 19:06 Ján Kordoš

Zároveň ale vytiahli aj niekoľko rokov starú dohodu so Segou, podľa ktorej by mali vytvoriť nejaký projekt aj pre tohto, dnes už výhradne softvérového vydavateľa. Ako už býva u Silicon Knights zvykom, prezident spoločnosti Denis Dyack prehlásil: „Ďalšia hra, ktorú vytvoríme, sa od našej predošlej tvorby bude líšiť. Nechceme robiť stále rovnaké hry, chceme zakladať nové značky, skúšať nové možnosti, snažiť sa prichádzať s inováciami.“

A podľa všetkého to bude herná bomba, ktorá nemá a ani nebude mať konkurenta. Veď to poznáte. Prezradený nebol ani žáner, ani kombinácia žánrov. Dokonca ani to, či to bude trvať znovu 10 rokov ako v prípade Too Human. No nič, času máme na ďalšie novinky rozhodne dosť.

Zdroj: Kotaku, CVG