Všetky hudobné hry budú s navzájom kompatibilnými nástrojmi

19. aug 2008 o 18:40 Ján Kordoš

Výsledkom je, že gitary a bubny pre Playstation 3 budú kompatibilné a nebude nutné si zakaždým kupovať drahý set všetkých nástrojov. Určite sa tým posilní aj predaj jednotlivých titulov, pretože je vždy výhodnejšie, ak si hráč kúpi už len hru a nemusí investovať nemalý finančný obnos (u nás sú to skôr nekresťansky vysoké peniaze) za celú zostavu. Dôležitým sa teda stane nielen obsah, čiže zoznam skladieb, ale aj vnútro hry, čo všetko ponúkne. Vyzerá to totiž tak, že hráči si najprv kúpia tú najkvalitnejšiu hru so všetkým (gitara, mikrofón, bubny) a zvyšok si dokúpia len samotnú hru.

Uvidíme, nás zaujíma hlavne cena u nás. V prípade Rock Band je celý set u nás k dispozícii za ľudových 7.750 Sk (Gameexpres), čo je jedna z najlacnejších ponúk.

Zdroj: Shacknews