Nezvestných budú hľadať cez mobily

BRATISLAVA. Ak sa niekto stratí a bude mať pri sebe mobil, polícia ho nájde rýchlejšie ako doteraz. Mala by to umožniť novela zákona o policajnom zbore. Polícia už nebude potrebovať na lokalizovanie mobilu nezvestného súhlas súdu. Stačiť jej bude súhlas príbuzného.

Minister vnútra Robert Kaliňák aj minister spravodlivosti Štefan Harabin potrebu novely zdôvodňujú inak. Kaliňák hovorí, že príliš dlho trvalo, kým súdy vydali súhlas na lokalizáciu a pri nezvestných sú v hre minúty alebo hodiny.

Ako príklad použil českého horolezca, ktorý bol vo Vysokých Tatrách včera nezvestný už šiesty deň. Mobil mohol tiež možno zachrániť aj dve dievčatá Veroniku a Adrianu, ktoré v novembri 2006 nechali list na rozlúčku a spáchali samo­vraždu.

Podľa polície sa v minulosti stalo, že súdy súhlas na lokalizáciu nedali. Ministerstvu spravodlivosti sa zdôvodnenie, že to dlho trvá, nezdá.

Hovorca Michal Jurči povedal, že štatistiky o súhlasoch na lokalizáciu nerobia, v praxi je to však takmer okamžite. Súdy podľa neho konajú veľmi rýchlo a ministerstvu sa pozdáva, že sa zo súdov odbúra istá agenda.

Polícia sa pokúšala získať podobnú kompetenciu, keď by bol vynechaný súhlas súdu pri zákonoch proti terorizmu. Vtedy bol Harabin proti. „V takýchto prípadoch nejde o zásah do ľudských práv. Prioritu má ochrana života,“ vysvetľuje Jurči.

Spoločnosti T-Mobile aj Orange prelomenie telekomunikačného tajomstva pri pátraní po nezvestných chápu ako adekvátne.

T-Mobile však upozorňuje, že novela nerieši, ako sa takáto lokalizácia bude platiť, Orange zasa na to, že zákon nemusí obstáť proti právnym argumentom, či nejde o prelomenie ochrany osobných údajov a súkromia.

„Samozrejme, že tyran nemôže byť vo výhode, ale na druhej strane musíme chrániť právnou úpravou aj to, aby sa nezneužíval tento inštitút, preto sa dáva možnosť poškodenej obeti do 48–hodinovej lehoty, keď rozhodne policajt o vykázaní, podať návrh na súd,“ povedal Harabin.

Pôvodne novela navrhovala možnosť policajtom vykázať násilníka z bytu na desať dní, rovnako ako to platí v Českej republike. Napokon to skrátila na dva dni.

Násilník sa počas dvoch dní nemôže vrátiť do bytu a jeho bezprostredného okolia. Ak bude musieť odovzdať kľúče, musel by v prípade návratu prekonať prekážku. A to by malo byť potom už jasné sústo pre sudcu.

BRATISLAVA. Napadol si svoju ženu? Odovzdaj kľúče od bytu a 48 hodín sa na tejto adrese neukazuj. Aj tak by mala po novom vyzerať pomoc polície obetiam domáceho násilia. Čo sú na Slovensku predovšetkým ženy. Polícia chce domáce násilie znižovať novými právomocami pre policajtov, ktoré ministerstvo vnútra a ministerstvo spravodlivosti zapracovali do novely zákona o policajnom zbore.

Na odchod sa žena odhodláva mesiace

Stihne sa žena za 48 hodín uchýliť do azylového domu?

„Ak si predtým zistila podmienky prijatia, tak jej 48 hodín pomôže. Ak má azylový dom voľné miesto. Všetko si pripraviť za dva dni je dosť ťažké.“

Aká lehota by bola vhodná?

„Ženy sa na odchod z domu dlhodobo pripravujú. Odchod však nefunguje tak, že žena schytí tašku a od násilníka odchádza. Aj keď násilie znáša dlh­šie, je pre ňu ťažké odísť. Napriek násiliu ide o jediné zázemie.“

Majú azylové domy miesta?

„Teraz máme voľné štyri miesta, nahlásených máme osem ľudí, na ktorých čakáme. Stalo sa, že sa nám žena nahlásila v máji a dodnes neprišla, buď sa neodvážila odísť, alebo sa jej to nepodarilo.“

Platí sa za azylový dom, ako dlho v ňom môže zostať ?

„U nás je to 60 korún za poskytnutie sociálnej služby na 24 hodín na osobu – to je len prístrešie, poskytnutie kuchynky a paplóna, obliečok a uteráka. Je to limitované z pohľadu, aby sa vrátila čo najskôr do normálneho života. Najprv dostávajú zmluvu na tri mesiace, prípadne sa predlžuje na rok, výnimočne na viac ako rok. Azylový dom nie je normálne bývanie, to je izolácia. Priemerná dĺžka, ktorú potrebujú ženy na vyriešenie situácie, je pol roka.“

Koľko žien u vás požiadalo o azyl za dva roky?

„Bolo ich 14. Nedá sa povedať, či záujem žien vyhľadať takúto pomoc je väčší, alebo menší. Azylovému domu sa nedá robiť reklama z dôvodu utajenia adresy. Máme štyri prevádzky s rôznym zameraním a všade rok trvalo, kým sa prevádzka dostala do povedomia, a to sme robili kampaň, že existujeme.

Aké ženy prichádzajú do azylového centra?

„Ťažko odhadnúť. Hlavne sú to ľudia, ktorých rodinné zázemie je veľmi slabé. Ak okolitá rodina nefunguje, tak sa nemajú na koho obrátiť. Inteligentnejšie ženy paradoxne toto násilie zakrývajú, pretože to pociťujú ako hanbu. Partner je často úspešný človek a má pocit, že jej by nikto neveril. Často sa ozve až potom, keď deti odrastú a žena odchádza až vtedy, keď už aj deti ju začnú týrať.

