Alan Wake stále žije

18. aug 2008 o 21:20 Ján Kordoš

„Áno, na hre sa stále tvrdo pracuje a chceme, aby ste si Alan Wake-a užili.“ Reini ďalej povedal, že keby išlo všetko ako po masle, už by sme hru mohli hrať, no nie je jednoduché vymýšľať a dizajnovať kompletne originálny počin. Niekedy si to vyžiada určitý čas, aby tvorcovia našli tú správnu cestu smerom vpred. Alan Wake patrí k hrám, na ktoré čakáme skutočne netrpezlivo, pretože sa zaviazali, že ponúknu skutočne zaujímavý zážitok, ale to viete už nášho preview. Alan Wake by sa mal objaviť ako na PC, tak aj na Xboxe 360 a ochrannú ruku nad ním drží Microsoft.

Veríme, že budúci rok sa naše čakanie skončí dočkáme sa spojenia akcie, hororu ako od Kinga v mestečku, ktoré akoby z oka vypadlo Twin Peaks. Veríte, že to do roku 2009 v Remedy stihnú? A tešíte sa na tento dlhú dobu tvorený titul?

Zdroj: Shacknews