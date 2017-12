Neoficiálne: Druhý datadisk ku Company of Heroes

18. aug 2008 o 20:39 Ján Kordoš

Keďže bude predávaný za rovnakú cenu ako stand-alone datadisk Opposing Fronts, dá sa očakávať, že by možno mohlo ísť znovu o samostatne spustiteľný prídavok k stratégií odohrávajúcej sa v prostredí Druhej svetovej vojny od vývojárov z Relicu. Predpokladaný termín vydania je priebežne stanovený na prvý marec budúceho roku. O úspechu pôvodného Company of Heroes pochybuje málokto, podľa mnohých herných médií išlo o najlepší strategický projekt roku 2006, takže by ďalší datadisk ani nemusel byť nereálnym faktom.

Otázkou však ostáva, kto sa postará o vývoj. V Relicu totiž momentálne pracujú na sci-fi stratégii Warhammer 40.000: Dawn of War 2, ktorá sa má objaviť začiatkom budúceho roku. Žiadne informácie však neboli vydavateľom THQ oficiálne potvrdené, takže sa dopredu netešte.

Zdroj: Shacknews