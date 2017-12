Space Siege - ľudstvo na pokraji vyhynutia

Tešili sme sa zrejme všetci hráči. Space Siege, nepriame pokračovanie fantasy projektu Dungeon Siege (a pokračovania) malo zaplniť pomerne veľkú dieru na trhu so sci-fi akčnými RPG titulmi, ktorých je... počkajte... no jedna ruka nám na zrátanie stačiť ro

18. aug 2008 o 15:17 Ján Kordoš

Vidíte. Očakávaný titul, ktorý nás mal postaviť v týchto letných dňoch na nohy a začiatok recenzie sa nesie v pesimistickom duchu, ktorý neveští nič dobré. Verte však: ak by sa dalo Space Siege popísať jedným, jediným slovom, istotne by to bolo sklamanie. Nie, že by bolo Space Siege úplným prepadákom, nehrateľným kúskom či prípadom typu hra podľa filmu podľa komixu/knihy. To nie, len hráča ako takého až zamrzí, keď vidí nevyužitý potenciál, spackané princípy akčného RPG a nudu. To nie je práve najlepšia vizitka pre Gas Powered Games, vývojárov, ktorí sa pýšili samými úspešnými projektmi. Stane sa, aj majster tesár sa raz utne, v tomto prípade si však niekto odfaklil zrejme celú ruku.





Poďme ale už konkrétne a nie len bezmocne vzdychať nad vzniknutou situáciou. Seth Walker je hrdina. Mariňák. A minimálne záchranca ľudstva ako takého. Prečo sa budeme musieť zas brániť? Tentoraz to nebude žiadny portál do pekla, také malichernosti si nechajte do rozprávok pre malé deti. Ľudstvo expandovalo do vesmíru, spokojne sa rozpínalo, až zaklopalo na dvere nie práve priateľsky naladenej rasy zvanej Kerakovia. Hľadajúc raj tak v budúcnosti našli naši vnukovia peklo. Všetky kolonizované planéty, všetka námaha vychádza na zmar a Kerakovia sa blížia k Zemi. Bez väčších problémov sa naša domovská planéta triešti na malé kúsky a ľudstvo ako také existuje už len v únikových lodiach. Na jednej z nich je aj Seth Walker, no Kerakovia ju stihli ešte obsadiť niekoľkými svojimi jednotkami. Začína sa skutočne posledný boj o prežitie našej rasy. Do toho sa nám neskôr zamotá aj technológia budúcnosti: rôzne implantáty, šialená AI pilotujúca celý kolos a proste musíte chytiť do rúk flintu a hybaj ho do boja.

A pôjde predovšetkým o boj. Nech sa na to pozeráme z akejkoľvek strany, Space Siege akčným RPG nie je ani s prižmúrenými očami. Diablo a spol. môže byť pre vás akčnou zlátaninou, no potom radšej ani nepomyslieť na to, čo by ste robili pri hraní Space Siege, ktoré s pokojným svedomím môžeme nazvať viac strieľačkou ako akčným RPG. Je tu síce niekoľko prvkov, ktoré zaváňajú hrdinskými hrami, no podobné drobnosti dnes nájdeme i v kadejakej akcii z vlastného pohľadu. Predstavte si teda panáka, ku ktorému sa neskôr pridá robot-kamarát a zabíjate svinstvo z vesmíru i svinstvo kedysi ľudské, dnes zmenené implantátmi a to je asi tak všetko, čo by ste od hry očakávať aj mali. Príbeh, nech je obalený totálnym klišé, by mohol zaujať, keďže občas svoju postavičku dopujete špeciálnymi úpravami, aj to by mohlo celkom ujsť, no napokon (a žiaľ) nič z toho poriadne nefunguje, takže si môžeme povedať: Space Siege je veľké sklamanie. Poďme sa pozrieť na dôvody.

GRAFIKA 5 / 10

Na prvý pohľad to vyzerá celkom fajn. Ako na vesmírnej lodi s mnohými poschodiami, s mnohými kajutami, s mnohými chodbičkami. Prevládajú chladné farby, moderné konštrukcie a všetko to vidíme z pohľadu externej kamery. To je síce všetko pekné, no väčšina priestorov vyzerá príliš rovnako, po čase nudne, nerobíte rozdiel medzi tým, či práve beháte niekde v hangároch alebo popri kajutách. Všetko je vo väčšine prípadov čisté, nepoškodené, z podlahy by ste mohli niekedy jesť. Navyše je všetko naokolo akési prázdne, objekty (tradičné výbušné sudy a bedne a tlakové nádoby a veď to poznáte) sú rovnaké v prvých piatich minútach i po piatich hodinách hrania. Čo je však najhoršie, z grafického spracovania nijak nevyžaruje to správna beznádej, krvou mnohých vykúpená záchrana ľudstva. Stačí sa pozrieť na seriál Battlestar Galactica, v ktorom nič nie je upravené a nádherné. Space Siege sa spolieha na čistý štýl, akoby vývojári nedokázali zahodiť za hlavu predošlé fantasy myšlienky a v editore len nakreslili niekoľko nových textúr a je to. Nevyzerá to zle, ale pôsobí to príliš tuctovo. Všetky tie blikajúce obrazovky sú rovnaké a nemáte z ničoho strach, všade je svetlo, dokonca ani tie otrepané neóny neblikajú!



Z grafiky unesení nebudete, no poteší možnosť aspoň mierneho pohrania sa s prostredím. Na výbušné barely natrafíte na každom kroku, doslova budete o ne zakopávať. Môžete ich využívať k svojmu prospechu: takto zapálenú bombu streľbou pošlete medzi nepriateľov a keďže ide o hlúpe postavičky, sud si nevšímajú a výbuch ich rozmetá po okolí. Fyzikálny engine v tomto prípade funguje na výbornú, takže sa mnoho predmetov pred vami posúva a zbytočne sa o ne nezasekávate. Rôzne trubky sa teda vplyvom tlakovej sily nádherne rozsypú, často môžete spôsobiť reťazovú reakciu viacerých výbuchov a podobne. Fyzika a spracovanie možnosti využívania prostredia do hry pasuje, graficky ide však stále o šedý priemer, ktorý vizuálnu stránku nikam nedvíha. Engine je síce ochotný spolupracovať aj na slabších konfiguráciách, na druhú stranu je vizuálny zážitok skutočne iba priemerný. Tam, kde sa dalo fantasy Dungeon Siege vyčačkať veselými farbami, je spracovanie Space Siege neskutočne unavujúce a uspávajúce.

INTERFACE 5 / 10

Space Siege sa spolieha na dnes už mierne archaické klikanie myšou. Nie, že by to bolo hneď niečo neprípustné, neprijateľné a nedôstojné, v prípade stiesnených priestorov vesmírnej lode (verzus exteriéry vo fantasy tituloch – alebo vás nikdy neiritovali pasáže v podzemných jaskyniach?) to už malým problémom je. Neustále musíte rotovať kamerou, takže ak chcete bežať späť alebo rýchlo zmeniť smer pohybu, zapotíte sa. Kamera má viac stupňov zoomu, avšak prehľadný nie je ani jeden. Keď ste blízko Setha, vidíte síce viac dopredu, ale nie do strán, pri vzdialení sa od hlavného hrdinu sa zas zmenší váš dohľad, no vidíte viac okolo a na postavu sa pozeráte pomaly kolmo. Ak sa hra tvári ako strieľačka, ponúka pohľad spoza hrdinu, tak prečo sakra toho panáka nemôžem ovládať klávesnicou, keď to proste je príjemnejšie a zároveň aj prirodzenejšie? Dobre, klávesové skratky rozhodené na čísla, F-klávesy a podobne fungujú, no keďže už mám jednu ruku permanentne na klávesnici, prečo tým nemotorným panákom nemôžem aj hýbať, ale maximálne rotovať kamerou (čo ide aj pohybom do strán obrazovky samotným kurzorom, takže je to úplne zbytočné)?

Je to nepraktické, niekedy netušíte ako sa z toho chaosu máte vymotať a mapa je približne tak prehľadná ako financovanie niektorých koaličných strán. Ovládanie je na dnešnú dobu príliš toporné. V menu sa síce budete orientovať ľahko, to je však dané tým, že v nich vlastne nič nie je. Drobnosti typu kurzorom tam mierim, nič mi nestojí v ceste, no i tak tam nedostrelím, nebudeme brať do úvahy, možno ide o chybu, ktorá bude vo finálnej verzii odstránená. Ovládanie je však na myš príliš nemotorné. A prečo? Je to akcia, tam to musí byť všetko rýchle, akčné, nech to ide od ruky. Pri akčnom RPG typu Dungeon Siege sa ešte dá prižmúriť oko, ale v tomto prípade je to na škodu veci.



HRATEĽNOSŤ 5 / 10

Pri všetkej úcte k Chrisovi Taylorovi a Gas Powered Games, ale betatesterov by mali všetkých do jedného prepustiť. A nad sebou sa zamyslieť. Strieľačka je zábavná vtedy, ak to všetko okolo trieska, nepriatelia padajú, prostredie sa mení a jednoducho to musí vrieť, aby vás to udržalo pri obrazovke. To Space Siege v žiadnom prípade nespĺňa, akcia je to skôr komornejšia, protivníci sa zgrupujú do menších skupiniek a útočia v predvídateľných vlnách. Akčné RPG? To je príliš povrchne odfláknuté. Ono totiž nezbierate žiadne skúsenosti, dokonca nemáte inventár a zbraní nájdete len zopár, automaticky sa vám uložia a hocikedy ich môžete vyvolať. To je všetko. RPG prvky sú zastúpené v rozdeľovaní bodov do špeciálnych schopností (dva body dostanete po splnení úlohy) a napokon manuálnym zlepšovaním určitých vlastností v špeciálnych laboratóriách. Nájdete to niekde na obrázkoch, pričom v druhom prípade sú platobnou jednotkou akési nástroje/predmety/šrot, jednoducho to, čo vypadne z mŕtveho nepriateľa. Nie každého, ale na zemi čosi zostane. Aj keď teda svojho borca (plus kamaráta robota HR-V a zbrane) zlepšujete, je vám to takmer na nič, pretože sa nejedná o žiadne špeciálne schopnosti, ale si napríklad u zbraní zlepšíte rýchlosť streľby o 2%. Zdravie sa vám zlepší o 10 bodov, budete odolnejší proti elektrine o 2%. V tomto duchu by sa dalo pokračovať a za RPG to považovať rozhodne nebudeme!

No dobre, takže je to hnusná nuda a primárna činnosť určená pre vás ako hráčov je len jediná: idem a strieľam. To by mohol zachrániť príbeh. Mohol, ale tak odfláknuté rozprávanie nemali pretekárske hry s príbehom: nováčik v stajni, hentomu natrhni prdel. Tu sa z intra dozviete, že nás napadli, že utekáme preč a že takmer nikto neprežil. To je super. A teraz si zatvoríme oči a predstavíme si nasledovné: tento úvod by nás vývojári nechali hrať. Samozrejme, je to kus patosu, ale bolo by to vynikajúce, bolo by to úchvatné a navodilo tú správnu atmosféru, ktorá by nás donútila bojovať za prežitie. Lenže nie, nechali nám niekoľko patetických dialógov (vidíte text, počujete dabing) a celé to má byť úplne strašidelné. Raz za čas nájdete PDA so správou. Ani nespomínajte na Bioshock, System Shock 2 alebo aj Dooma 3. Tak primitívne texty príbeh nielenže neposúvajú, skôr z neho robia paródiu! Potom sa nečujete, že to vlastne celé nemá ŽIADNU atmosféru a rúbete smerom dopredu len preto, aby ste zabili ďalšiu miliardu sajrajtu. Príbehové zvraty? Umelá inteligencia ovládajúca loď – to by vás nenapadlo. Že vás implantáty môžu meniť, je fajn, ale že menia aj svoju osobnosť, to je tu odbité zopár vetami (Ona: Nie, nerob to, vidíš, čo to spravilo s nimi. On: Sprav to, pomôže ti to. Ona: Ty nevidíš, ó ty nevidíš. On: Vidím veľmi dobre, mám elektrické oko.) a mierne odlišnou cestou. Kvôli tomu však na položku novej hry málokto klikne.

Viete, skutočne sa ťažko hľadajú klady, prečo by vás to malo baviť. Zopár minút ešte vnímate, beháte po chodbách, no potom podľahnete vábivému volaniu spánku, pretože robíte dokola to isté. Nie je to RPG, nie je to ani akčné RPG. Nemáte inventár, ani vás nehne vracať sa späť na staršie miesta, aby ste našli novú zbraň, nový kúsok brnenia. Chris Taylor to vysvetlil tak, že inventár v Dungeon Siege 2 bol príliš rozsiahly. Tak ho vyškrtli úplne a nezbierate vo svojej podstate nič. A nemáte skúsenosti, aby to bolo prístupné pre všetkých. Na strieľačku to zas nemá potrebný spád.



MULTIPLAYER

Je tu, ale neskúšali sme ho, mali sme k dispozícii novinársku verziu a to sa veľa ľudí na serveroch nenachádza, hra vychádza oficiálne až dnes.

ZVUKY 5 / 10

Rozhovory sú nadabované, potvorky vrieskajú, zbrane štekajú, ale že by to stačilo, to rozhodne nie. Nadšení budete z tlkotu srdca – ak vám poklesne zdravie pod určitú hodnotu, ste na to upozornení práve dobre známym buch-buch. Lenže si zrejme niekto z vývojárov myslel, že na to budeme musieť byť upozorňovaní stále, takže ak nemáte lekárničku, save-point (a zároveň zdravotné stredisko) máte ďaleko pred sebou a NIKTO vás nenaháňa, radšej by ste sa zastrelili sami, len aby ste búšenie srdca už nepočuli. Zvukových efektov je pomenej, samotný dabing je nevýrazný (zmena tónu hlasu je porovnateľná zrejme iba s cudnými filmami). Dá sa to vydržať a stále niečo búcha, ale nie je to nič prekvapivé.

HUDBA 7 / 10

Hudba sa podarila a hrá príjemne do kroku. Ako jediná sa snaží nahodiť aspoň trochu atmosféry do nudného vykračovania a darí sa jej to. Lenže neznie neustále a hudba žiaľ sama celú hru neutiahne. Motívy vám budú pripadať akoby známe, ale to je už tradičná schéma audio spracovania z budúcnosti.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 4 / 10

Protivníci sú totálne tupí. Vidia vás, bežia k vám. Nereagujú na vybuchujúce sudy, nereagujú na granáty, nereagujú na pasce. Proste vás zbadajú, tak idú na dostrel. Ten kto strieľa, vystrelí a nesnaží sa kryť. Ten kto máva akýmsi „star wars mečom“ zas dobehne k vám a švihne ním. No a to je celá umelá inteligencia. Váš panák zvláda nájsť cestu tam kam kliknete vždy, ale je to skôr zábavné ako uveriteľné. Ak mu niečo stojí v ceste, tak cez to prebehne (prekrývanie textúr) alebo rozhodí lavičky, stoly a jednoducho všetko, pretože on musí ísť tam. Pozíciu si môžete ukladať v špeciálnych miestnostiach: je ich dosť, vždy sa vám doplní zdravie a len tu si môžete zlepšiť niektoré zo schopností. Po smrti sa tu ocitnete, pričom všetko, čo ste už zlikvidovali, leží pekne mŕtve na zemi, takže vás môže trápiť len to, že sa musíte vracať prázdnymi chodbami na miesto určenia. Doba hrania: tu skôr ide o to, kto vydrží až do konca.