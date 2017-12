Samsung chce byť opäť ekologický

Kompletný obal mobilu Samsung E200 Eco je vyhotovený z bioplastu, ktorého základom je kukuričný škrob. Ak mobil doslúži, jeho kryty budú môcť poputovať na kompost, kde sa v priebehu krátkeho času rozložia bez toho, aby priťažili ekosystému.

18. aug 2008 o 11:50 Milan Gigel, (mg)

I keď si to málokto uvedomuje, ekoplasty sa do segmentu elektroniky dostávajú čoraz intenzívnejšie. Siahajú po nich predovšetkým kórejské a japonské firmy, ktoré si uvedomujú ekologické dopady výroby na životné prostredie.

Málokto tuší, že s ekoplastami už dlhšiu dobu experimentuje aj Sony. Telá zrkadloviek Alfa sú vyhotovené práve z kukuričných plastov a žiadny z používateľov sa nesťažoval na to, že by sa ich vlastnosti rozchádzali so zažitým štandardom.