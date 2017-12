Civilization IV: Colonization - nepreskúmaná Amerika

Spoločnosť Microprose sa stala známou hlavne v súvislosti s menom jej zakladateľa – Sida Meiera, dnes už legendou hernej scény, autorom klasických manažmentoviek Civilization a Colonization.

18. aug 2008 o 9:39 Tomáš Mašek

Spoločnosť Microprose sa stala známou hlavne v súvislosti s menom jej zakladateľa – Sida Meiera, dnes už legendou hernej scény, autorom klasických manažmentoviek Civilization a Colonization. Sid v roku 1996 z Microprose odišiel a založil ďalšie štúdio – Firaxis Games – ktoré dodnes funguje a vydáva hry, pričom v repertoári má množstvo titulov nesúsich meno majiteľa firmy – Sid Meiers's Pirates, Sid Meiers's Alpha Centauri či Sid Meier's Civilization. Práve séria Civilization, ako priame pokračovanie nestarnúcej legendy zožali aj v súčasnosti veľký úspech. Posledný diel – Sid Meier's Civilization IV sa dočkal dvoch expanzii a vo forme standalone datadisku vychádza aj najnovší prírastok Civilization IV: Colonization. Mätúci, avšak marketingovo určite úspešný názov, spájajúci dohromady dve odlišné hry, zarezonoval éterom v júni tohto roku a na trh by mal prísť pravdepodobne koncom septembra. My sme však už teraz mali možnosť vyskúšať hrateľnú verziu a podeliť sa s vami o prvé dojmy.

Pre tých neskôr narodených spomeniem najprv základné princípy 14 rokov starej Colonization, na ktorých stavia aj aktuálny remake. V prvom rade ide o klasickú pokojnú ťahovú stratégiu na dlhé zimné večery (preto aj vhodné načasovanie vydania). Dej hry sa odohráva v priebehu 17. – 19. storočia v Novom Svete – Amerike, ktorá ponúka obrovské možnosti. Voľná krajina, zem nikoho, nerastné bohatstvo, obrovský potenciál, no aj nebezpeční Indiáni.





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Do hry môže hráč vstúpiť ako kolonizátor jednej zo štyroch európskych mocností – Španielska, Holandska, Anglicka či Francúzska. Romantická plavba loďou z Európy je ukončená pri brehoch Nového Sveta, či už v okolí Karibiku alebo kúsok severnejšie. Cieľom je vybudovať dostatočný počet sebestačných kolónií, nezávislých od kráľovskej moci v Európe a následne vyhlásiť a vybojovať oficiálnu nezávislosť. Tento princíp, známy z roku 1994, teraz Firaxis priam renesančne vzkriesilo a bez akýchkoľvek príkras ukazuje svetu nesmiernu silu starých hier, ktoré ešte celkom neboli poznačené komerčným duchom doby. Hovorím bez príkras, pretože súdiac podľa prvých dojmov z hry, remake je skutočným remakom a prináša „iba a len“ starú kvalitnú Colonization v modernom grafickom kabáte.

Hráč začína v role dobyvateľa, ktorého meno o nejakých 300 – 400 rokov bude každý (vzdelanejší) poznať. S malou plachetnicou, hŕstkou európskych vysídlencov a poloprázdnym mešcom začínate objavovať americké pobrežie, zatiaľ nepoškrvnené európskou civilizáciou. V začiatkoch postačí jedna malá kolónia a čo najkamarátskejšie vzťahy s miestnymi Indiánmi – na boje niet ani pomyslenia, najprv treba roztočiť kolotoč manufaktúry a poriadne využívať suroviny, ktoré krajina ponúka. Indiáni si síce trochu pofrflú, že im biele tváre obsadzujú zem, ale pre prvýkrát to prepáčia.

Pri zakladaní kolónie je nutné dbať na povrch, na ktorom ju hráč zakladá – každý druh terénu ponúka iné suroviny, pričom tie prvé mestečká musia byť sebestačné najmä z hľadiska potravy a dreva, no taktiež by mali mať prístup k nejakému vývoznému artiklu, ktorý je v Európe vysoko cenený. Pretože spočiatku budete obchodovať práve so svojou domovinou.

Medzi takéto tovary, patrí samozrejme striebro, ktorého je v Amerike habadej. Tento princíp si veľmi dobre pamätám zo starej Colonization, kde všetky pohoria ponúkajúce čo i len gram striebra, boli okamžite po vylodení v Novom Svete obstavané mestami a drancované, až pokým cena striebra v Európe neklesla nižšie ako cena obyčajného dreva. Na moju veľkú radosť, rovnako to funguje aj v novej Kolonizácií, zaužívané a rokmi takmer zabudnuté postupy môžete oprášiť!

Medzi menej hodnotný, ale stále veľmi cenný tovar patria cigary, kabáty či rum. Všetko sa to dá vyrobiť z bežne dostupných surovín – tabaku, kože, cukrovej trstiny. Niektorý typ terénu ponúka pre istý druh tovaru bonusy, preto je dobré ich čo najviac využívať. Dôležité však je spomenúť, že väčšina takýchto miest, ponúkajúcich rôzne bonusy, sa nachádza vo vnútrozemí, pričom presun tovaru do mesta s prístavom, aby ste ho mohli vyviezť, je pomerné zdĺhavá operácia. Aspoň dokým sa nepodarí vybudovať cestnú infraštruktúru, čo nejakých zopár stoviek ťahov potrvá...

Veľmi dôležitá je jednotka pionierov, ktorí dokážu zušľachťovať okolitú krajinu, tak aby prinášala do kolónie čím väčšie objemy surovín. Stavajú farmy, bane, ale aj budujú cesty do vnútrozemských miest, či k indiánskym sídlam, s ktorými má hráč dobré obchodné vzťahy.

Časom však nutne musí prísť k expanzii, ktorá sa neobíde bez krviprelievania. Darmo, priznajme si, Európania spáchali na amerických Indiánoch skutočnú genocídu a inak tomu bohužiaľ nebude ani v tejto hre – pokiaľ teda chcete vyhrať a vybojovať si aj nezávislosť od kráľa. Ten mimochodom neustále zvyšuje dane a kladie na vás kolonizátorov nemiestne požiadavky, preto s ním postupom času prerušíte takmer všetky kontakty, vrátane tých obchodných. Vzhľadom na relatívnu „mierumilovnosť“ hry, sú boje riešené automaticky, pričom sa stačí s vašou jednotkou priblížiť k nepriateľskej. Rovnakým spôsobom prebiehajú aj boje s inými európskymi mocnosťami, snažiacimi sa získať vplyv v Novom svete. S tými však spočiatku treba udržovať čo najlepšie vzťahy, pretože vojny sú neuveriteľne finančne náročné a nebezpečné pre rýchly rozvoj kolónií.

Nová Kolonizácia skrátka prináša staré-dobré a zaužívané princípy, zaodeté do grafického kabáta, adekvátneho roku 2008. Ten je postavený na engine Civilization IV, ktorý dnes už síce nepatrí medzi to najlepšie, ale na druhú stranu je rýchly, prehľadný a svojím spôsobom aj svojský a rozpoznateľný medzi množstvom iných hier.

Je takmer nepochybné, že Firaxis Games prinesie na trh skoro dokonalú hru. Hrateľná ukážka mala len veľmi málo chýb a nepredpokladám, že by autori do finálnej verzie niečo pokazili. A keby bolo niekomu dlho, stále môže siahnuť po starej Kolonizácií, ktorá je už dnes dostupná zdarma ako abandonware (a prináša rovnako kvalitný zážitok...).