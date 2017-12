Maggie Q v novom Need for Speed: Undercover

15. aug 2008 o 20:57 Ján Kordoš

To je tá slečna, ktorú vidíte hore a zároveň i dole. Electronic Arts po Gemme Atkinson prichádza s ďalšou kráskou do herného biznisu. Maggie Q (poznáme ju z Mission Impossible 3, Live Free or Die Hard) si v Undercover zahrá federálnu agentku Chase Linh. Už teraz sa tešíme ako nás Maggie Q prijme a budeme pod ňou bojovať proti zloduchom na štyroch kolesách. Teda pod jej vedením. A čo na to Maggie Q?

„Vždy som bola veľkým fanúšikom závodných hier a Need for Speed: Undercover je pre mňa zaujímavá skúsenosť. Bola som milo prekvapená odbornosťou a kvalitou produkcie videohier. Pripadalo mi to ako v Hollywoode, cítila som sa ako doma. Vývojári z Black Boxu tu odvádzajú úžasnú prácu a ja sa už neviem dočkať, kedy uvidíme hru dokončenú.“

Ani my sa nevieme dočkať.

Zdroj: PR