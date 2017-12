UbiSoft PC ako hernej platforme už príliš neverí

15. aug 2008 o 18:15 Ján Kordoš

Šéf spoločnosti, Yves Guillemot, povedal: „Reagovať na to môžeme zredukovaním počtu hier, ktoré vydáme na PC. Radšej sa zameriame na ostatné platformy, kde si ľudia platia za to, čo dostávajú. Preto znižujeme počet zamestnancov pracujúcich na PC projektoch.“ Neznamená to, že žiadnu PC hru od UbiSoftu už neuvidíme, bude ich však podstatne menej a sme veľmi zvedaví, pri ktorých projektoch uvidíme nepríjemnú visačku: only consoles.

Ide o pomerne radikálne riešenie od UbiSoftu, ktorému by sa dalo predísť napríklad digitálnou distribúciou. Na druhú stranu je nutné pozrieť sa na to aj zo strany samotného tvorcu a vydavateľa. Vrazí do drahých projektov nemalé peniaze a chce, aby sa mu to nielen vrátilo, ale aj zarobil. Pri vysokej miere pirátstva je to niekedy nemysliteľné. UbiSoft sa teda zaťal a akoby povedal: Keď naše hry nechcete, tak ich mať nebudete.

Zdroj:Hrej