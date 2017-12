Predaj Xboxu 360 obrátený naruby

15. aug 2008 o 17:38 Ján Kordoš

Na čele už tradične vládne Nintendo so svojou dvojicou Wii a NDS (550, respektíve 608 tisíc predaných kusov). Zle na tom nie je ani handheld Playstation Portable, ktorého sa v Severnej Amerike predalo 242.500 kusov. A len tak mimochodom, súboj verzií Soul Caliburu 4 vyhráva X360 verzia oproti PS3 v pomere 218.900 : 155.800, čo musí byť pre Sony riadna rana pod pás. A prečo je predaj X360 obrátený na hlavu?

V Japonsku, zemi, kde sa konzoly zo západu nepredávajú vôbec, išiel Xbox 360 v posledný týždeň strmo nahor. Maximum síce dosiahla tradičná zostava Nindendo DS (60.434), Playstation Portable (58.501), Nintendo Wii (38.506), avšak zemiakovú medailu si vybojoval práve Xbox 360 s 24.962 predanými kusmi za posledný týždeň! Hlboko vzadu sa umiestnila PS3 (9.673) a PS2 (8.503).

A čože nám môže za tento obrat? Ako inak, Microsoft sa už dlhšiu dobu (čiže niekoľko rokov) snaží preraziť na japonskom trhu a rozhodol sa, že najlepšie to bude s príchodom exkluzívnych JRPG pre túto platformu. Vyšiel totiž ďalší diel známej ságy Tales of Vesperia, na ktorý sa Japonci nesmierne tešili. A to sa chystá ešte Infinite Undiscovery a niekoľko ďalších podobných projektov. Po Blue Dragon a Lost Odyssey sa teda začína Microsoftu konečne blýskať na lepšie časy.

Zdroj: Kotaku, WorldNomads