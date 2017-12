Activision Blizzard stále upratuje: Scarface 2 ide k vode

15. aug 2008 o 14:31 Ján Kordoš

Z vedenia však musela ísť k ľadu polovica ich projektov. Vraj sa pracovalo na celkovo štyroch projektoch. Už dávnejšie sme vedeli, že Prototype bude vlajkovou loďou vývojárov. K tomuto akčnému projektu sa pridá Crash Bandicoot: Mind over Mutant. Úspešná značka, ktorú chce Activision Blizzard zachovať. Povráva sa však, že medzi dvojicou zrušených projektov je aj pokračovanie úspešnej mafiánskej akcie Scarface 2.

Prvý diel sa predával viac než dobre, oficiálne čísla hovoria o 2.5 milióna predaných kusov hier, no i to sa zdá zrejme Activisionu Blizzard málo. Alebo nechce mať vo svojom portfóliu násilné projekty. Licencia na Scarface bola vrátená späť Universalu. Druhý projekt bol tajný. So zrušenými hrami muselo štúdio opustiť 50% zamestnancov.

Podobné čistky sa diali aj v High Moon Studios. O prácu prišlo podľa neoficiálnych správ 60 zamestnancov, na ďalšiu Bourne hru od týchto tvorcov môžeme zabudnúť (hoci bol titul The Bourne Conspiracy výborným trilerom), práva sa vrátili spoločnosti Ludlum Entertainment. Otázne to je zatiaľ aj s projektom Tima Shaffera, Brutal Legend. Hovorí sa o digitálnej distribúcii, okrajovo spomínané MTV hru distribuovať nebude.

Zdroj: Shacknews,Kotaku