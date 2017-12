Atari konečne ziskové

15. aug 2008 o 12:39 Ján Kordoš

Putovania Edwarda Carnbyho zaujalo viac než 1.2 milióna hráčov, ktorí siahli po originálnom balení. To im vynieslo celkové tržby z hry niečo cez 40 miliónov dolárov a po menšej práci s kalkulačkou sa mohli začať všetci radovať. Atari vykázalo zisk za prvá fiškálny štvrťrok celkovo 3.5 milióna dolárov. Oproti veľkým herným spoločnostiam to je samozrejme zanedbateľná, či dokonca smiešna čiastka. Z pohľadu Atari však vidíme obrat k lepšiemu. Stratégia spoločnosti sa však obracia po tomto úspechu o 180° a kedysi uznávaný herný gigant sa chce zamerať na nízkorozpočtové projekty, ktoré neprinášajú až tak veľké riziko pri ich vytváraní.

Ak sa chce Atari postaviť na nohy, istotne to nie je najhoršie smerovanie, no trh s AAA titulmi by opustiť nemuseli. Na Test Drive Unlimited 2 od Eden Games (stoja aj za Alone in the Dark, rovnako i prvým Test Drive Unlimited – takže sú to akýsi záchrancovia celého Atari) sa totiž nesmierne tešíme a bolo by smutné, keby tento projekt krachol, prípadne prešiel pod iných vývojárov.

