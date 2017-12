CD Projekt prichádza s novou eXtra Klasikou

14. aug 2008 o 18:22 Ján Kordoš

Na september 2008 chystá CD Projekt relaunch obľúbenej série počítačových hier Nová eXtra Klasika. Séria prešla zásadným redizajnom, bolo zmenené logo eXtra Klasika a po novom bude séria rozdelen to troch podsérií. Do konca roku 2008 by sa v sérii malo objaviť až 30 rôznych titulov. Časť z nich tvoria najúspešnejšie tituly z končiacej série Nová eXtra Klasika, ale rada nových hier sa v tejto sérii objaví po prvýkrát. Čo znamenajú jednotlivé podsérie?

XK HIT – 199 Kč – plné hry so 16 stránkovým CZ/SK manuálom.

XK GOLD – 269 Kč – legendárne tituly a kompilácie hier v luxusnom balení s 32 stránkovým manuálom.

XK DATADISK – 149 Kč – novinkou je zakúpenie datadiskov k najlepším hrám z edície XK Hit s 8 stránkovým manuálom.

Zdroj:PR