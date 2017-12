Najbizarnejší film? Určite Spore!

14. aug 2008 o 17:53 Ján Kordoš

Ak by ste si náhodou mysleli, že ste zle prečítali predošlú vetu, pokojne vám to zopakujeme: Spore sa (zrejme) dočká filmového spracovania. Ak netušíte, o čo ide, mrknite sa na preview alebo predstavenie komplexného editoru. A toto by sme mali sledovať ako film. Will Wright (tvorca všetkých spomínaných hier v tejto novinke) je však o svojej pravde skalopevne presvedčený: „So Spore máme rovnaké plány ako s The Sims a dokonca tu (Spore) máme ešte väčší potenciál. Momentálne pracujeme na hre, ktorú môžu pokojne hrať ľudia, ktorí by o sebe nikdy nepovedali, že ich bude hranie videohier baviť.“

Úprimne, odtade je len krôčik k spraveniu otrasnej vtákoviny už len z dôvodu masového úspechu a obľúbenosti. Do uvedenia filmu do kín možno zlegalizujú ľahké drogy, teraz si však to, čo by sa odohrávalo na plátnach kín, nedokážeme pri všetkej skromnosti predstaviť. Vy áno? Námety píšte do diskusie. Najbizarnejšie nápady odmeníme nejakou španielskou hrou za 19 korún z Lacných kníh!

Zdroj: Kotaku