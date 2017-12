Oficiálne hardvérové nároky Crysis Warhead

14. aug 2008 o 17:50 Ján Kordoš

Zatiaľ však tieto plány môžeme postaviť na úroveň vzdušných zámkov. Už čoskoro, 12.septembra, sa objaví Crysis Warhead. Oficiálny prídavok sledujúci putovanie vedľajšej postavy po druhej strane ostrova sa objaví o necelý mesiac spoločne s multiplayerovým bonusovým obsahom Crysis Wars. Už pri pôvodnom Crysis mnoho hráčov zaplakalo nad HW nárokmi. Tie sa za takmer rok po vydaní pôvodnej hry príliš nezmenili. Hru rozbeháte v pohode na tejto zostave:

CPU: Pentium 4 2.8 GHz (Vista: 3.2 GHz), CoreDuo 2.0 GHz (2.2 GHz), AMD 2800+ (3200+)

RAM: 1 GB (1.5 GB)

Graf.karta: 256 MB graf.karta GeForce 6800GT alebo Radeon 9800 Pro (Radeon X800 Pro)

HDD: 15 GB

Cena za hru je oficiálne stanovená na 30€, uvidíme za akú sumu sa bude Crysis Warhead predávať u nás. Distribútorom je Electronic Arts. Už dávnejšie sa internetom prehnali rôzne apely fanúšikov na ostatných hráčov, aby si hru kúpili, ak ju plánujú hrať. V momente, kedy by sa Crysis Warhead dobre predávalo, by aj samotní tvorcovia zvážili svoje kroky a venovali sa výhradne PC platforme. Osobné počítače totiž až na strategické tituly nemajú výrazne exkluzívne projekty, čo je rozhodne škoda. Crysis by bolo tým najlepším zástupcom.

Zdroj: PR