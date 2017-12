Mass Effect - space opera ako zo škatuľky

Predstavovať hráčom RPG Mass Effect od skúsených harcovníkov z Bioware je vec zbytočná. Minuloročný november bol pre fanúšikov kvalitných RPG projektov (a majiteľov Xboxu 360) doslova sviatkom, vykúpením a zrejme aj tým najlepším vyvrcholením celého roku.

Mass Effect je na tom podobne, dokonca sa dá prehlásiť, že PC hráči dostali všetko to, čo konzolisti, len o pol roka neskôr a s mnohými vylepšeniami. Skutočne – PC verzia nebola šitá horúcou ihlou a Bioware si na pomoc zavolali vývojárov z Demiurge Studios. Vzali skvelý, skvelý a ešte raz skvelý svet, pozreli sa na PC, späť na konzolu, pozreli sa na myš, na gamepad, na vyššie rozlíšenie obrazoviek a na kopec ďalších možností, ktoré PC ponúka výhodnejšie, než konzolová krabica. Práve preto, že o Mass Effecte už musíte niečo vedieť (ak ste teda posledný polrok niekde neprespali), vezmeme príbeh a dialógy a všetko to vynikajúce, čo robilo Mass Effectom hitom, len z diaľky, okrajovo. Respektíve na navodenie atmosféry. Ak netušíte koľká bije, ponorte sa do našej konzolovej recenzie. A vlastne aj keď tušíte, aspoň si osviežite pamäť. A na záver otázka, prečo recenzia až teraz? Čakali sme na krabicovu verziu v českej lokalizácii, ktorá sa už predáva - a teda tu, ktorú si zakúpite v obchodoch aj vy. Žiadne trampoty s protipirátskou ochranou, žiadne bugy, žiadne nechcené návraty do Okien. Dohrať a preskúmať Mass Effect nie je záležitosť jedného víkendu. A preto aj recenzia len s výsledným hodnotením, grafika, obtiažnosť a všetko to ostatné už bolo rozoberané na inom mieste - v spomínanej recenzii.





Ak teda ešte doma na poličke Mass Effect nemáte, cieľom tejto recenzie bude presvedčiť vás, že tých niečo cez tisíc korún môžete obetovať, investícia je to výhodná a peniaze sa vám vrátia vo forme skvelých zážitkov. Skutočne – málokedy presviedčame na začiatku recenzie, málokedy hneď ukazujeme prstom na hru za plnú cenu. Ale teraz, hoc aj slepo, nabehnite do obchodu a berte. Najprv však prehltnite ešte niekoľko zbytočných riadkov tejto recenzie, aj keď je už verdikt jasný.

Hlavným hrdinom je veliteľ Sheppard, respektíve veliteľka, respektíve postava, ktorú si vytvoríte vy sami a dáte jej okrem mena aj charakteristické črty tváre, pohlavie a minulosť. Ono to nie je len tak, že teraz bude mať Sheppard pár riadkov v životopise o jeho hrdinskom čine v krvavých jatkách navyše. Tých niekoľko viet je totiž dôležitých pre dej, ktorý sa začne odvíjať hneď v úvode. Možností síce nie je neúrekom, ale práve to vás donúti skúsiť si zahrať hru po druhý (tretí, štvrtý) raz nejako inak. Sheppard po výstupe z vesmírnej lode Normandia (hra je lokalizovaná do českého jazyka) sleduje útok na pozemskú kolóniu Eden Prime. Ľudstvo ako také sa totiž len nedávno začalo postupne rozťahovať, až narazilo na Alianciu mimozemských národov, kam sme napokon aj boli prijatí.

Práve v tomto momente sa dá názorne poukázať na skvelé čítanie medzi riadkami. Od ostatných rás (nie však od všetkých jej zástupcov) cítite nenávisť k vám a od nej je len úzka hranica smerom k rasizmu v masovejších rozmeroch. Ľudstvo ako také totiž na rozdiel od ostatných rás expanduje rýchlo, často bez rozmýšľania a so živým elánom si so sebou prináša aj tradičnú zaslepenosť, hlúposť a až príliš energickú ctižiadostivosť. Všetko chceme rýchlo a všetko chceme hneď, veď prečo by sme mali byť my niečo menej ako nejaký jašteričí národ. A to len preto, že oni sú tu už dlhšie. Bez skúseností, ale s veľkou voľou však napokon dvere do Aliancie, a hlavne obrovského vesmírneho kolosu Citadela, ktorá je vlastne takou malou planétou samou o sebe, ostali otvorené. I tak je však z väčšiny obyvateľov tohto spoločného rázcestníku pre všetky rasy cítiť odpor.

Na Eden Prime však dôjde k nehode, z ktorej sú obviňovaní práve ľudskí zástupcovia na čele so Sheppardom. Útok síce nik nečakal, ale arogantný spoločník z druhej rasy, ktorý nás mal sprevádzať na bežnej mierovej misii, na svoju zaslepenosť doplatil. Ako sa príbeh ďalej vyvinie, uvidíte sami zradu a následnú možnosť vyhladenia úplne všetkého živého bez rozdielu rasy. Nikto vám však neverí aj vďaka zamotaným vzťahom, minulosti vášho kapitána a klasickej ľudskej vlastnosti, ktorá je dobre známa: pravdu mám vždy len a len ja. V tomto momente však rozprávanie treba stopnúť, hoci by sa dali pekne podrobne písať desaťtisíce znakov a príbeh by to bol rozhodne pútavý. Po návrate na Citadelu sa musíte pričiniť o to, aby vám ostatní uverili a za odmenu získate ocenenie Spectre – čiže akýsi tajný agent budúcnosti, ktorý má prístup úplne všade a môže jednať podľa svojho vedomia a svedomia. Len tak na okraj: ste prvým zástupcom Spectre ľudskej rasy.



Dobre, natrafíte aj na patetické momenty, z ktorých srší jedno klišé za druhým, ale na druhú stranu tu nemáme toľko sci-fi projektov, aby sme sa tešili na niečo extrémne originálne. Máme pred sebou typickú space operu. Ale chytľavú, podmanivú, rozmanitú, prepletenú, dômyselne prepracovanú do posledného puntíku (celú históriu si môžete priebežne študovať a je to čítanie na viac než hodinku dve). Predstavte si BattleStar Galactica (napadnutie a vyhladenie ľudstva, v tomto prípade úplne všetkého – podľa histórie sa táto situácia opakuje každých 50.000 rokov, takže ju každý, kto momentálne žije, považuje skôr za legendu alebo rozprávku, no... a dosť, príbeh je fajn a získa si vás), Firefly (putovanie vesmírnou loďou po mnohých, mnohých planétach + skvelé načrtnutie rozdielnosti názorov z dvoch diametrálne odlišných strán), Star Wars (use the force... okrem bojových vlastností, technických vlastností, môžete používať aj špeciálnu „mágiu“), Star Trek (dá sa použiť prirovnanie k Firefly, len to vezmeme skôr z akčnejšieho hľadiska), Votrelcov (áno, zlí votrelci tu nesmú chýbať) a inšpiráciu nájdete všade. A predstavte si, tento guláš nemá chybu.

Z každého rožku trošku a máme tu zápletku skvelú, prepracovaná a hoci nalinkovanú, ciest, ktorými sa môžete vydať, je hneď niekoľko a samozrejme si ich vyberáte svojim rozhodovaním. Ale to už viete z predošlej recenzie, taktiež rozľahlý vesmír s množstvom planét, ktoré môžete navštíviť, taktiež dostanete vozidlo Mako na skúmanie toho množstva planét (čo je zo začiatku fajn a neskôr to zas nudí). Zachovaný zostal skvelý súbojový systém (ten je navyše mierne upravený pre PC, takže o tom neskôr), delenie získaných skúseností do jednotlivých vlastností podľa zamerania (určite si v nastaveniach nadefinujte manuálne rozdeľovanie skúseností pre všetkých členov skupiny) a povolania. A dostane vás skvelý soundtrack, skvelé ozvučenie a skvelé grafické spracovanie z pohľadu rôznorodosti. Áno, to všetko tu je skvelé, ako z reklamy, ale radšej sa pozrieme, čo prešlo oproti konzolovej verzii zmenami a že nás to teší, je samozrejmé.

Takže v prvom rade: v pravej ruke držíte myš a to v prípade konverzií zvykom nebýva. Tu bolo kvôli tomuto hlodavcovi ovládanie prekopané od základov, takže do kúta zahoďte gamepad, jedna ruka na klávesnicu, druhá na myšku a na ovládanie nebudete mať krivého slova. Tam, kde sa prejavovali nedostatky gamepadu: predsa len má obmedzený počet tlačidiel a v menu to je chabá náhrada myšky. Okrem toho, že po obrazovke šmejdíte s kurzorom, rýchlejšie mierite a jednoducho je to celé svižnejšie. Môžete používať rôzne klávesové skratky: už to nebude tak zdržovať. Zbraň si navolíte do špeciálnych slotov (alebo scrollujte kolieskom na myške, ale to trvá o niečo dlhšie), špeciálne schopnosti si pekne dáte do rýchlych volieb a už len intuitívne vyvolávate dané funkcie. Pohoda, žiadne siahodlhé rollovanie nekonečnými voľbami.

Vec číslo dva je pozastavenie hry, pauza. Viete, ono je vlastne Mass Effect tak trochu akčné RPG. Nie je to síce Diablo, to rozhodne nie, ale pripomína to akčnú hru s prepracovanými RPG prvkami. Verte alebo nie, je to skvelé a basta. Po stlačení medzerníku sa dianie na obrazovke zastaví. Nie vždy totiž budete všetko stíhať. A to aj napriek tomu, že vďaka myške je to celé presnejšie, tým pádom o niečo jednoduchšie, ale stále to sami v štýle strieľačky nezvládnete (a to sa môžete po „gearsofwar-ovsky“ skrývať za prekážky). Stlačíte medzerník, držíte ho a okolitý svet sa v okamihu zastaví, všetko zamrzne. Pustíte ho a všetko beží ďalej. Nebudeme to nazývať ťahovým spôsobom boja, aj keď podoba tu je, jednoducho všadeprítomná pauza vám uľahčí hranie a nemusíte byť zrovna ostrostrelec odkojený strieľačkami.



Výborné je, že môžete kľudne namieriť, hru spustiť a už mierite emzákovi na gebuľu. Ešte lepšie však je, že v tomto móde dávate príkazy vašim spolubojovníkom (vždy máte po vašom boku dvoch, pričom ktorí to budú, si volíte sami). Na rozdiel od konzolovej verzie je komandovanie separátne. Takže jedného pošlete naľavo, nech vás ošetruje skrytý za prekážkou, tú svalnatú tetu s fakt presnou muškou zas necháte páliť po tom a tom nepriateľovi, sami si vezmete na starosť niekoho iného. A ono to funguje a je to zábava. Vďaka postranným menu (postranné – máte ich po stranách obrazovky) je to všetko prehľadné. No a samozrejme sa to lepšie ovláda oproti kruhovému menu z konzolovej verzie. Myška dokáže divy.

Konzolisti ďalej nadávali na obmedzený počet savepointov. PC hráči sa môžu zasmiať a navyše ukladať hru hocikedy. Napríklad teraz – a už skutočne tú hru vypnem a dopíšem túto recenziu. Veľkou boľačkou bolo cestovanie výťahmi maskované nahrávaním novej lokácie v Citadele. Knižku do ruky a pár odsekov zvládnete. Nahrávanie ostatných miest je síce svižnejšie (samozrejme záleží na vašej konfigurácii), avšak je častejšie, takže tu záleží na vašej povahe, nám to prišlo akosi výhodnejšie. Potom sme mali zamračené tváre u obchodníkov, pretože v menu s predmetmi to bolo peklo. Zlepšilo sa to, po predaji jedného predmetu vám neskočí kurzor znovu na začiatok a vďaka myške to je príjemnejšie, inventár je riešený lepšie, ale stále je vidieť, že v tomto prípade ide o port a systém menu musel ostať zachovaný. To je škoda.

Že je Mass Effect hra rozsiahla, došlo zrejme každému. Ak nie, máme pre vás dôležitú informáciu: Mass Effect je sci-fi RPG rozsiahle, môžete skúmať mnoho planét, chodiť doľava, doprava a potom aj za roh a stále tu nájdete miesto, kde by ste sa mohli pokojne vybrať. Ak budete sledovať výhradne príbehovú linku, na koniec dôjdete za 20 hodín. Lenže kto by to robil? Možno tak recenzenti, ale v tomto prípade by ste prišli o body skúsenosti. A s tým súvisia hneď dva problémy. Sekundárne misie sú vo svojej podstate na jedno brdo. Musíte ísť na tú a tú planétu, skončíte v nejakom komplexe a tam to všetko vymydlíte a hotovo. A bodka. A koniec. Vždy na začiatku idete v špeciálnom vozidle Mako, ktoré sa síce správa lepšie ako u konzolistov, stále je to však ako nadopovaný zajac skáčuci po nerovnom povrchu ako zmyslov zbavený. Tak sa dotrepete niekam, pif-paf a hajde domov. V Citadele sú postranné úlohy rôznorodé, zábavné, zaujímavé, vtipné a často aj poučné (Mass Effect je vážne RPG určené pre dospelých, respektíve pre premýšľajúcich!). No proste tam strávite niekoľko hodín a to bez preháňania. To ostatné je však tak trochu otrepané. Je to podobné ako so ženami. Baviť vás to bude len a len preto, že každá planéta je iná a preskúmať jej povrch je fajn.

Druhou vecou sú práve nadobudnuté skúsenosti. Keďže každý hráč chce mať čo najsilnejšieho hrdinu, bude plnenie sekundárnych úloh aj o tom, aby ste si nahrabali nejaké tie skúsenosti navyše. Pri vykračovaní si po príbehovom chodníčku to budete mať potom ľahšie. Lenže možno až príliš. Vlastne ním preletíte. Tu je otázkou, či je to skutočne až tak zlé, aby sme zhrozene mávli rukou a posielali Bioware do horúcich pekiel. Hry sa jednoducho stávajú prístupnejšie všetkým a my máme pred sebou dobrodružstvo, ktorého atmosféra nepoľaví a všetko pekne ide ako po masle. Preč je remeselné vypracovanie si mapičiek na štvorčekový papier zo zapadlého dungeonu.



Už to vezmeme len skratkovite. Mass Effect v PC verzii dostal do vienka české titulky, dabing zostal anglický. Spokojnosť nadovšetko. Systém rozhovorov je skvelý (nevolíte konkrétnu vetu, ale tému, pričom priebeh rozhovoru môžete meniť dynamicky, pokým ten druhý nedopovedal, takže to vyzerá úplne prirodzene ako normálna konverzácia) a v prípade českých titulkov tomu bude rozumieť každý. Prídavok Bring Down the Sky dostanú PC hráči na rozdiel od konzolistov zadarmo. A potom tu je ešte minihra, ktorá bola špeciálne vytvorená pre PC verziu a slúži na odomykanie, respektíve hackovanie. Poznáte žabku, ktorá mala preskákať po leknách cez jazierko? Alebo cez diaľnicu s preháňajúcimi sa autami? Tu je to niečo obdobné, len sa s kurzorom máte v kruhovom menu dostať z povrchu do stredu, pričom vám v tom bránia ako statické prekážky, tak aj pobehujúce... ehm... obdĺžničky. Do jadra postupujete vždy po niekoľkých úrovniach, čiže skokovite a mení sa počet a rozsah prekážok.

A sme na konci. Mass Effect je výborné RPG, navyše dobre vyzerajúce. Hardvérové nároky síce nepatria medzi najmenšie a občas to trochu cukne, vyzerá to však lepšie ako v prípade konzolovej verzie. Čo je však trochu smutné a mierne (ale skutočne len mierne) nahlodáva atmosféru, je niekedy prázdnota a strohosť ako interiérov, tak aj vonkajších priestranstiev. Je to všetko síce vždy iné, ale vo vnútri akoby vymreté. Ale čert to ber, Mass Effect je plánovaná trilógia, dvojka je už v príprave (zatiaľ síce len Xbox verzia), ale práve spomínané drobnosti, ako aj tá posledná spomenutá, sa dajú odstrániť. Jednoznačne však choďte do toho. Hodnotenie berte ako jednoznačné áno. Ak máte PC a chcete hru, ktorá sa oplatí kúpiť za plnú cenu a okamžite, pretože takých sa urodí do roka... asi jedna, maximálne tak dve, je to práve Mass Effect. Choďte, kúpte, bavte sa a potom nám dáte za pravdu.

