S klávesnicou na kolenách, s myšou v kresle

Ak pripojíte počítač k televíznej obrazovke, bez kvalitnej bezdrôtovej klávesnice a myši sa nezaobídete. Digitálna komunikácia je kľúčová, výdrž batérií rozhoduje a ergonómia by tiež nemala stáť stranou – aj vtedy, ak ide o také drobnosti, akými je podsvi

14. aug 2008 o 11:55 Milan Gigel

etenie. Dnes sme sa pozreli za zúbky riešeniu, ktoré ponúka Microsoft.

Sada Microsoft Wireless Entertainment Desktop 8000 nie je produktom, ktorý by bojoval o kancelárske stoly. Práve naopak – svojou koncepciou mieri do domácností a obývačiek, kde surfovanie a multimédiá prevládajú nad písaním. Tomu zodpovedá i vyhotovenie, ktoré je možné charakterizovať niekoľkými slovami - do pohodlia pohovky, na stôl i na kolená.

Dômyselné a praktické

Sada komunikuje s počítačom prostredníctvom rozhrania Bluetooth, ktoré je integrované priamo v štvorportovom USB rozbočovači.

Ten po pripojení k ľubovoľnému voľnému USB portu plní viacero úloh. V 2,4-gigahertzovom pásme zaisťuje digitálnu komunikáciu s klávesnicou a myšou na vzdialenosť desiatich metrov a súčasne slúži ako nabíjačka pre obe.

Je zrejmé, že výrobca myslel rovnako na pravákov, ako na tých, čo s myšou pracujú ľavou rukou. Klávesnicu hravo zasuniete pod kolísku a pri ukladaní myši na odpočívadlo nemusíte hľadať, či sú kontakty pravo, alebo vľavo. Myš hravo zapadne na miesto, kam patrí.

Keďže pri záťaži nemožno počítať s tým, že jediný USB port by v krátkom čase nabil 6 NiMH akumulátorov, je zrejmé, že bez doplnkového napájacieho adaptéra sa nezaobídete. Počítajte teda s jednou zásuvkou navyše.

Softvér zaistí, čo treba

Sprevádzkovanie zariadení Bluetooth nie je vždy jednoduchou otázkou, a preto padne vhod, ak všetko zabezpečí softvér, ktorý je súčasťou dodávky. Balík Microsoft Intellipoint sa postará ako o inštaláciu potrebných ovládačov, tak o spárovanie a zladenie funkcií s operačným systémom. Počíta sa s platformami XP a Vista, rozšírený balík MediaCenter tiež nezostane bez povšimnutia. S inštaláciou sme uspeli na prvýkrát i napriek tomu, že zostava, na ktorej sme tento set testovali, nebola v najlepšej kondícii.

Ak myš, tak s laserom (po čase lepkavá)

Myš dostala do vienka laserovú technológiu snímania a konzervatívny, symetrický dizajn, ktorý je známy z predchádzajúcich produktov tohto výrobcu. Vzhľadom na batériové napájanie nejde o najľahšiu myšku na trhu, používateľ sa však s touto skutočnosťou pomerne rýchlo zmieri.

Myš citlivo reaguje na pohyb a zrýchlenie, pomocou softvéru umožňuje priradenie funkcií ku každému z pätice tlačidiel. Chod rolovacieho kolieska je tuhý, časom sa však uvoľní. Bohužiaľ, silikónový povlak kolieska nevydrží naveky – pri intenzívnom používaní sa rozleptáva a tak pred koncom záruky sa pravdepodobne vrátite k predajcovi. Či uspejete, jasné nie je. Táto chyba sa objavovala už aj pri predchádzajúcich modeloch.

Citlivosť a akcelerácia je pod kontrolou, takže problémom nie je ani práca na neštandardných povrchoch, akými je napríklad koberec, poťah pohovky a podobne. Práve tu sa javí byť laserové snímanie viac, ako dôležité.

Aj pre klávesnicových analfabetov

Nočné vysedávanie pred televízorom a náhodný chat nemusia skončiť množstvom preklepov. I keď ide o bezdrôtovú klávesnicu, vybavená je nastaviteľným LED podsvietením, ktoré presvetlí popisky všetkých tlačidiel a ich okrajové kontúry. Znamená to, že aj keď nepíšete desiatimi, i v noci pomocou tlačidiel „naťukáte“ do okna vyhľadávača, čo potrebujete, alebo si prelistujete televízny program.

Komfort na nezaplatenie

Poloblúkovito prehnutá klávesnica s jemne rozšírenými tlačidlami v stredovej partii a hybridnými dotykovými plôškami namiesto klasickej Ef-parády nepôsobí príliš dôveryhodne. Ako sme však mali možnosť presvedčiť sa, výrobcovi sa podarilo skĺbiť technológie s dizajnom tak, aby priniesli komfort ako pri prstovom ovládaní, tak pri písaní desiatimi.

Intuitívne umiestnenie tlačidiel a funkcií vás nevyvedie z miery, a ak sa naučíte palcami obsluhovať bočné partie klávesnice, budete mať prístup k ovládaniu kurzora myši, prepínaniu kanálov, nastavovaniu hlasitosti, telefonovaniu cez internet či záznamu programov. Dotyková plôška s prepínateľnými funkciami síce pri surfovaní myš nenahradí, pri práci s MediaCenter systémom však exceluje.

Klávesnica má precízne vyhotovenie, dýcha z nej moderný štýl a skúsenosti pri práci podávajú rovnaký výsledok. Ak máte sedenie v pohovke s klávesnicou kdekoľvek okolo seba v krvi, toto riešenie sa vám zapáči.

Microsoft Wireless Entertainment Desktop 8000 je klávesnicový set, ktorý komunikuje plnohodnotným jazykom Bluetooth a nemá problémy spárovať sa s čímkoľvek – od vlastnej základne, cez notebook až po vreckový počítač. Na prvý pohľad sa zdá, že prioritou je dizajn, pri dlhšom zoznámení však človek zisťuje, že komfort za ním nezaostáva ani o krok. Klávesnica je ideálna k systémom MediaCenter, svoje uplatnenie si však nájde i pri domácom počítači tam, kde rozpočet vyššia cena nenaruší.