Žiaci ZŠ nebudú môcť počas vyučovania používať mobil

Žiaci základných škôl nebudú môcť počas vyučovania používať mobilné telefóny. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa Ministerstva školstva (MŠ) SR Dana Španková.

15. aug 2008 o 8:03 TASR

Problematiku mobilných telefónov rieši nová vyhláška o základnej škole. "Počas vyučovania žiak nepoužíva mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľa alebo jeho povereného zástupcu," vysvetlila Španková.

Znamená to, že mobilný telefón si žiaci do školy síce môžu priniesť, no počas vyučovania ho používať nesmú. "Stále narastajúcemu počtu mobilov v rukách žiakov sa školy v praxi prispôsobili už skôr a iniciatívne riešili používanie telefónov v škole v svojich školských poriadkoch," skonštatovala ďalej Španková.

Problémom však boli podľa jej ďalších slov rodičia detí, ktorým bol mobilný telefón počas vyučovania odobratý z dôvodu vyrušovania a ktorí sa sťažovali, že na to nemá vyučujúci právo.

Ako a kde si budú žiaci počas vyučovania mobilné telefóny odkladať, prípadne aké postihy ich čakajú, ak budú mobilné telefóny cez vyučovanie používať, vyhláška neupravuje.