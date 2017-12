Východisko z dilemy biopalív - tráva

Biopalivá áno, ale ako? Cestu ukázalo pokusné pestovanie kultivaru aj u nás známej okrasnej trávy na dosiaľ najväčšej výmere v USA. Rieši veľmi efektívne kľúčový problém získavania palív z rastlinnej masy.

BRATISLAVA. Úsilie čeliť vysokým cenám fosílnych palív bionaftou a etanolom z poľnohospodárskych plodín sa ukázalo ako dvojsečné. Produktivita síce uspokojuje, pestovateľov tešia aj výkupné ceny. Mohutný nástup pestovania plodín na výrobu biopalív však zdvihol ceny potravinárskych a krmovinárskych plodín a tým aj cien potravín. Osobitne sa to týka kukurice. Nárast cien spochybnil ciele EÚ ako celku - aj jednotlivých krajín - pokryť významnú časť spotreby biopalivami. Iným nepriaznivým faktorom je, že pestovanie plodín pre biopalivá začína viazať veľkú časť výmery, čo ďalej prispieva k rastu cien potravín a krmovín.

Netreba ich odpisovať

Biopalivá ako riešenie problému fosílnych zdrojov však netreba odpísať. Alternatívou je buď ich výroba z odpadu potravinových a krmovinových plodín, alebo z lesníckeho odpadu, prípadne z rýchlo rastúcich drevín, pestovaných na plantážach. Treba na to však nájsť vhodné spôsoby premeny celulózy, obsiahnutej v týchto odpadoch, na etanol. Práve okolo nej sa krúti mnoho experimentov s geneticky upravenými mikróbmi.

Výsledky sú sľubné, ale komerčnej praxi stále nevyhovujú. Vedci preto skúmajú aj prechodné riešenia v podobe zefektívnenia terajších postupov. V prvom rade ide jednak o zníženie nárokov na výmeru, jednak o náhradu potravinársko-krmovinárskych plodín (kukurica) inými zdrojmi.

Súčasný cieľ Bieleho domu je pokryť etanolom 20-percent spotreby benzínu. To by však viazalo plnú štvrtinu výmery, na ktorej sa dnes v USA pestujú potravinárske a krmovinárske plodiny. Preto sa už dlhšie najmä v Severnej Amerike (ale aj v EÚ) experimentuje so špecifickými druhmi tráv, dosiaľ využívanými ako okrasné v záhradách a parkoch.

Predovšetkým s prosom prútnatým (Panicum virgatum) a ozdobnicou čínskou (Miscanthus sinensis). Sú to vysoké trávy, rastúce v hustých trsoch, nenáročné na pôdu i živiny; proso je vyše jednometrové, ozdobnica až štvormetrová.

S pomocou Slnka

Najrozsiahlejšie pokusy na poliach amerického štátu Illinois spočívali v porovnávacom pestovaní oboch spomenutých tráv a kukurice. Preukázali, že ekvivalentné množstvo etanolu z ozdobnice čínskej, konkrétne z jej kultivaru giganteus, by viazalo iba 9,3 percenta tamojšej poľnohospodárskej výmery. Ozdobnica je teda etanolovo asi 2,5-krát výhodnejšia ako kukurica. Proso prútnaté produkuje na hektár približne toľko etanolu ako kukurica. No rovnako ako ozdobnica vyžaduje oveľa menej vstupov, napríklad hnojív, ako kukurica.

Výhoda ozdobnice spočíva v mimoriadne vysokej účinnosti premeny slnečnej energie na biomasu. Kým pri väčšine rastlín je to zhruba 0,1 percenta, pri ozdobnici jedno percento. Vďaka tomu má zelené listy

o šesť týždňov skôr ako kukurica a v illinoiskej klíme jej vydržia do konca októbra, kým kukurica tam vädne už koncom augusta. Vegetačné obdobie prosa prútnatého je podobné ako vegetačné obdobie ozdobnice, no výrazne za ňou zaostáva v účinnosti premeny slnečnej energie.

Ozdobnica dobre rastie na nekvalitných pôdach, ktoré nevyhovujú potravinárskym plodinám a bežným krmovinám.

Je to viacročná rastlina, takže viaže viac uhlíka ako jednoročné plodiny typu kukurice či sóje, čo znižuje obsah skleníkových plynov v ovzduší.

Najvýhodnejšia plodina

Kultivar ozdobnice giganteus je však sterilný hybrid, preto treba vysádzať podzemné časti, rhizómy. No v Európe sa už predáva strojové zariadenie, ktoré to dokáže tempom až 20 hektárov denne.

V ďalších rokoch sadiť netreba. Keď sa nadzemná časť ozdobnice zožne v decembri či januári, po návrate živín do pôdy, netreba ju ani zvlášť hnojiť. Jej sterilné kultivary navyše neunikajú do prírody.

V súhrne sa javí ako dnes najvýhodnejšia biopalivová plodina, napriek tomu, že ju doteraz intenzívne nešľachtili.

Výnosy kukurice stúpli šľachtením za posledné polstoročie trikrát, s ozdobnicou by to mohlo byť podobné. Tým by ďalej klesli nároky výroby biopalív na poľnohospodársku výmeru.

Výsledky nových pokusov uverejnil v časopise Global Change Biology tím Stephena Longa z Illinoiskej univerzity v Urbana-Champaign. Pokusné či maloplošné pestovanie ozdobnice zamerané na produkciu etanolu prebieha aj na Slovensku.

Zdeněk Urban © SME