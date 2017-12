Zatmenie Mesiaca

Posledným zatmením roku 2008 bude čiastočné zatmenie Mesiaca v sobotu 16. augusta večer. Na svoje si prídu pozorovatelia v celej Európe, teda aj na Slovensku.

14. aug 2008 o 0:00

TATRANSKÁ LOMNICA. Večer 16. augusta vyjde Mesiac približne o 19.53 krátko pred západom Slnka; obloha bude zaliata sýtym svetlom mesačného splnu. O 21.36 Mesiac začne vstupovať do tieňa Zeme a jeho východný okraj sa postupne sfarbí do oranžovo- až hnedočervena. Toto zvláštne sfarbenie spôsobí ohyb a rozptyl slnečného svetla na prachových a aerosólových časticiach vo vysokých vrstvách zemskej atmosféry. Najväčšia fáza zatmenia nastane o 23.10, keď sa 81 percent priemeru Mesiaca ponorí do tieňa Zeme a vyčnievať bude len úzky jasný kosáčik na severnom okraji.

Počas zatmenia bude Mesiac v súhvezdí Kozorožca pomerne nízko nad južným obzorom. Na stemnenej oblohe sa objavia slabé hviezdy a zažiari aj Jupiter, druhý najjasnejší objekt nočnej oblohy; v tom čase bude západne od Mesiaca v súhvezdí Strelca.

Lepší zážitok z pozorovania poskytne pohľad cez triéder, teda poľovnícky alebo turistický ďalekohľad. Vhodné je upevniť ho na statív alebo iný improvizovaný stojan či záves. Zatmenie sa skončí 44 minút po polnoci v nedeľu 17. augusta, Mesiac zapadne ráno o 5.02.

Ak vám zamračená obloha zabráni v pozorovaní, na stránke aktualít Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici www.astro.sk/news nájdete adresu webovej stránky, ponúkajúcej pohľad na zatmenie v priamom prenose. Július Koza,

Astronomický ústav SAV