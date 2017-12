Diablo 3 nebude konečnou stanicou

13. aug 2008 o 14:37 Ján Kordoš

Momentálne pracujú na RTS Starcraft 2 a akčnom RPG Diablo 3. Kedy to bude dokončené, ešte nik netuší, ale v jednom z rozhovorov sa hlavný dizajnér Jay Wilson trochu rozhovoril. A to je nezvyčajné, hoci vyzradené informácie až tak prekvapujúce nie sú.

„Nikdy sme nehovorili, že to (Diablo III) je koniec celej diabolskej série, len sa snažíme celý príbeh v rámci trilógie ukončiť. Máme už nejaké plány, čo by mohlo byť ďalej. Pokúsime sa vrátiť späť – nielen pred Diablo 2, ale aj pred prvý diel. Ľudia by chceli vidieť aj staršie postavy, či iné osoby napríklad z kníh.“

Séria Diablo nám teda tretím dielom neskoná – to však čakal zrejme len málokto. Že s ňou majú plány, je pri stratégii Blizzardu taktiež vec istá. Len čo to v konečnom dôsledku bude, zatiaľ netušíme. V Blizzarde totiž pracujú aj na tajnom MMO projekte.

Zdroj: Shacknews