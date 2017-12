John Carmack: Nintendo Wii nie je herná platforma pre nás

11. aug 2008 o 19:38 Ján Kordoš

Niektoré veľké spoločnosti oneskorene zistili, že Nintendo Wii ponúka netušené možnosti zabodovať u sviatočných hráčov (UbiSoft, Electronic Arts), ale mnohé veľké mená vopred prehlasujú, že na Nintendo Wii od nich v žiadnom prípade nič neuvidíme. Povedal to i John Carmack, hlava id Software.

„Nech sa na to pozrieme z akejkoľvek strany, náš vytváraný id Tech 5 engine by na Nintende Wii nijakým spôsobom nemohol bežať. Niekoľkokrát do roka síce dostaneme návrhy od fanúšikov, nech spravíme hoci aj remake Commander Keena na Wii, ale s veľkou pravdepodobnosťou sa tak nikdy nestane. Táto platforma od Nintenda je paradoxne najnáročnejšou pre third-party vývojárov a mnohí na ňu nemajú nástroje a Nintendo im ich ani tak ľahko neponúkne. Navyše máme momentálne omnoho viac práce na iných projektoch, než aby sme rozmýšľali, ako spravíme Dooma 4 na Wii.“

Ďalej John ešte uviedol, že Nintendu fandí, pretože týmto otvorením sa bežným ľuďom veľmi zariskoval, no napokon sa im to vyplatilo. Rozhodne však ich hry nie sú vhodné pre túto platformu.

Zdroj: Shacknews