V pláne je hneď niekoľko LEGO hier

11. aug 2008 o 19:31 Ján Kordoš

Konkrétne sa síce nič konkrétne neohlásilo, musí však ísť o značky, ktoré má pod palcom Warner. Pre Variety to povedal prezident spoločnosti Traveller´s Tales, Jon Burton. Ak si zahráme na veštcov, mohol by k nám priplachtiť hranatý Superman alebo Harry Potter. LEGO sériu máme skutočne radi, ale pevne veríme, že sa z nej nestane až príliš plochá a úzko profilovaná séria. To by sme si ju potom mohli doberať ako nové ročníky športových titulov.

