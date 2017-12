UbiSoft našiel vinníka uniknutej verzie Assassin´s Creed

10. aug 2008 o 18:52 Ján Kordoš

Mnoho hráčov si následne myslelo, že sa táto chybovosť prenesie aj do finálnej verzie a i to môže byť dôvod, prečo by si hru neskôr nezakúpili. Podľa neoficiálnych informácií si nelegálnu verziu stiahlo viac než 700 tisíc hráčov, pričom predajnosť v Sevenej Amerike bola len slabých 40 tisíc kusov predaných hier. Keby sa teda vyplnil predpoklad, že by si väčšina majiteľov pirátskej verzie neskôr Assassin´s Creed zakúpila, UbiSoft by prišiel o niekoľko miliónov dolárov.

Pátranie po vinníkovi, ktorý mal na svedomí únik ranej verzie hry je však ukončený. UbiSoft obvinil zamestnanca spoločnosti Optical Experts Manufacturing, ktorá mala na starosti kopírovanie diskov a práve z tohto miesta bola nelegálna verzia vynesená do sveta.

UbiSoft však žaluje nie konkrétneho zamestnanca, ale spoločnosť celú, aby poukázala na to, že sa bezpečnostné opatrenia spoločnosti dajú obísť a poškodiť tak samotného tvorcu. Len tak na okraj: UbiSoft je známy únikmi z vlastnej centrály (nová trilógia Princa z Perzie, Far Cry 2, Splinter Cell: Conviction atď.), takže paradoxne by bezpečnostné systémy mali začať vylepšovať sami u seba.

Zdroj:Shacknews