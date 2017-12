Slováci chcú od operátorov viac, sú nespokojní

Slovenskí zákazníci očakávajú od mobilných operátorov férový prístup a väčšiu voľnosť pri výbere z akciových ponúk. Sú presvedčení, že operátor by ich mal upozorniť na prevolanie predplatených minút. Zákazníkom taktiež vadí, že musia platiť za služby, kto

8. aug 2008 o 12:15 (gfk, o2, mg)

ré nechceli. Vyplýva to z prieskumu GfK Slovakia.

„Slovenskí zákazníci chcú väčší výber akciových ponúk a kratšiu dobu viazanosti. Ale realita je úplne opačná. Väčšina zákazníkov paušálnych programov podpisuje zmluvu s viazanosťou až dva roky. Pri podpise zmluvy s operátorom si môže zákazník vybrať iba aktuálnu akciovú ponuku aj so službami, ktoré nevyužije. Zákazníkom vadia tieto chytáky zo strany operátorov a vysoko oceňujú férovosť,“ uviedol René Parák, hovorca a manažér Telefónica O2 Slovakia pre styk s médiami.

Chytáky operátorov

Férový prístup k zákazníkom je jeden z piatich najdôležitejších atribútov, cez ktoré zákazníci vnímajú mobilného operátora. Súčasťou férového prístupu je platiť iba za to, čo zákazník skutočne využije. Viac než dvom tretinám zákazníkov (67 %) vadí, že musia platiť aj za služby, ktoré by si inak nekúpili. Celkovo takmer trom štvrtinám zákazníkov (73 %) vadí, že v ponukách mobilných operátorov je vždy nejaký chyták.

Zákazníci vybraných segmentov, ktorí využívajú mobilné služby, očakávajú od svojho operátora, že ich upozorní na prevolanie minút zahrnutých v paušáli, napríklad formou SMS. S týmto tvrdením sa stotožnilo až 86 % týchto zákazníkov. Dôvodom je pocit väčšej kontroly.

Neprehľadné cenníky

Napriek nižším cenám za volania v noci alebo cez víkendy, ktoré zaviedli niektorí operátori, 7 z 10 používateľov služieb mobilných operátorov tvrdí, že sa nechce zaoberať tým, kedy a kam, do ktorej siete telefonuje (69 %). Takmer dvom tretinám (63%) zákazníkov predplatených služieb prekáža, že ceny mobilných operátorov sú neprehľadné.

Jedna akcia je málo

Spôsob uvažovania zákazníkov o výbere služieb mobilného operátora je výrazne individualizovaný – neexistuje jednotná stratégia výberu. Hovorí o tom aj najnovší prieskum agentúry United Consultants z júna 2008. Keď zákazník podpisuje zmluvu, chce mať možnosť výberu z viacerých akcií. Zároveň podľa prieskumu GfK až 80 % zákazníkov prekáža, že po podpísaní zmluvy s operátorom nemôžu využiť atraktívnejšiu akciu, ktorú tento operátor ponúkne neskôr. V súčasnosti je im často ponúkaná iba jedna akcia a nemajú možnosť vybrať si akciu, ktorá by im vyhovovala, resp. ktorej benefit by bol pre nich využiteľný. Z prieskumu GfK tiež vyplýva, že 83 % zákazníkov paušálnych programov by privítalo, keby bola doba viazanosti 1 rok.

Exkluzívny prieskum na špecifických cieľových skupinách používateľov mobilných služieb bol realizovaný spoločnosťou GfK Slovakia metódou online.