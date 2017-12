Obedná pauza: hrátky s ohňom

Playing with Fire 2 vtisne nejednému z vás nostalgickú slzu do ľavého oka. Inšpiráciu totiž čerpá z legendárnych hier ako Bomberman či Dyna Blaster. Kvalít predchodcov síce nedosahuje, ale dá sa s ňou zabaviť. Pre tých, čo nevedia, čo sú to 386-ky: cieľom

8. aug 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Zahrajte a stiahnite si zábavné hry na PLAY.SME.sk . Náš dnešný tip Pomôž barmanke Betty zarobiť si dosť, aby si mohla kúpiť bar v Karibiku. Betty pracuje v príšernom bare - ďaleko od jej vysneného miesta - ale obsluhuje najzábavnejšie a najbláznivejšie postavy. Tvojou úlohou je obsluhovať zákazníkov čo najrýchlejšie; udržovať ich v spokojnosti a získavať obrovské sprepitné, opiť ich, až kým nestvrdnú. S dobrými reflexami a ostrou mysľou môžeš urobiť z Bettinej fantázie realitu. Prisadni si k tejto rýchlej a návykovej hre. Playing with Fire 2 vtisne nejednému z vás nostalgickú slzu do ľavého oka. Inšpiráciu totiž čerpá z legendárnych hier ako Bomberman či Dyna Blaster. Kvalít predchodcov síce nedosahuje, ale dá sa s ňou zabaviť. Pre tých, čo nevedia, čo sú to 386-ky: cieľom hry je "podkúriť" súperom. V hre kladiete bomby a čakáte na to, kedy vybuchnú. V lepšom prípade odpália časť prostredia a odkryjú zaujímavý bonus (zrýchlenie, možnosť ukladania viac bômb naraz, schopnosť hádzať bomby, zväčšenie dosahu...), v najlepšom prípade odpália rovno súpera. Na úspech je dôležitá pohotovosť, ale aj schopnosť taktizovať. Na jednej klávesnici môžu hrať aj dvaja naraz.

Ovládanie:

Najprv si vyberiete počet súperov a obtiažnosť. Potom už len šípkami ovládate pohyb, medzerníkom ukladáte bomby. Tie po pár sekundách vybuchujú samé, a vtedy veru nechcete byť v ich blízkosti. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.