Za oponou Google: čo ľudia hľadajú?

7. aug 2008 o 19:30 Milan Gigel

Zaujíma vás, čo ľudia vyhľadávajú prostredníctom najsilnejšieho vyhľadávača na svete? Prevádzkovatelia Google spustili nový projekt s názvom Insight for Search, ktorý vám prezradí nielen to, čo je „in" dnes, ale aj to, čo frčalo pred rokmi. Jednoduché používateľské rozhranie dostupné na adrese http://www.google.com/insights/search dokáže odhaliť to, čo doposiaľ vedeli iba ľudia na druhej strane vyhľadávača. Zostaviť si môžete rebríčky vyhľadávaní, trendy a do svojho výskumu môžete zapojiť aj filtrovanie podľa krajín a oborov vyhľadávania. Dozviete sa tak napríklad i to, že v poslednom mesiaci Slovákov najviac zaujíma pokec, mapy, počasie a empétrojky a že svet dychtí po sexe a videách.