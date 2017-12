Kim Kardashian ide boxovať

7. aug 2008 o 15:57 Ján Kordoš

Práve táto tvárička sa stane jednou z postavičiek, ktorú budeme môcť v komixovo odľahčenom boxe zmlátiť. Na jednu stranu by ženy byť diskriminované nemali, ale bité taktiež nie. Je to však len hra (upozornenie pre mravokárcov: je to navyše hra parodická) a taký súboj Peter Moore vs. Ms. Kardashian by zlým byť nemusel. Aj tak je to však šialené. Čo človek nespraví pre popularitu?

Koho by ste chceli mať vo FaceBreakeri vy?

Zdroj: Kotaku