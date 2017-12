Teroristi v každej domácnosti

7. aug 2008 o 14:21 Ján Kordoš

Máme dôkaz v podobe článočku na The Christian Post. A kresťania predsa neklamú. Krátka ukážka, plus ospravedlňte vety jednoduchého, ba priam až primitívneho charakteru. Autor článku je totiž slintajúca beštia s minimálnymi vyjadrovacími schopnosťami.

„Boli by ste prekvapení, koľko „teroristov“ na vás číha práve v tejto chvíli doma. Videohry, počítače, mobilné telefóny, časopisy pre tínedžerov, hudba, TV a filmy: všetko spadá pod dáždnik zábavy a všetko sú to páchatelia,“ hovorí Ron Luce (pre menej chápavých to je ten pán vpravo na obrázku a keďže ste to nezistili sami, ste taktiež slintajúce beštie atď. atď. A hanba vám!)

„Vždy keď nedohliadame na tieto médiá v našich domoch a nechávame ich preniknúť do myslí našich detí, vítame v našich domovoch teroristov,“ povedal autor knižných bestsellerov ako napríklad Re-Create: Building a Culture in Our Homes That Is Stronger Than the Culture Deceiving Our Kids. Minimálne to má sakra dlhý názov.

Ako už zo spomínaných viet vyplynulo, pán Luce nemá príliš v láske hry a filmy, ktoré charakterizuje aj ako „zlodejov a sexuálnych predátorov mladých dievčat“ (wtf?) a nabáda ľudí k tráveniu voľného času v kruhu svojich najbližších a najmilších. Pre hlbšie zamyslenie sa nad sebou samým odporúčame každému čitateľovi prečítať si spomínaný článok a následne nech si každý vstúpi do svedomia. A drzá poznámka na záver: nebyť počítačov, pán Luce by ťažko napísal svoj článok. Amen.

Zdroj: Shacknews