Tvorcovia World in Conflict sú na predaj

7. aug 2008 o 13:23 Ján Kordoš

Výsledkom teda je, že si z tejto situácie v Massive Ent. veľkú hlavu nerobia, pri projektoch, ktoré vytvorili by dlho na suchu nemali zostať. Je však mierne smutné, že Activision Blizzard nejaví záujem o udržanie si uznávaných tvorcov strategických hier, ktorí momentálne pracujú na World in Conflict: Soviet Assault spoločne s ďalšími odpadlíkmi Swordfish Studios.

„Pol roka sme čakali na vyjadrenie ohľadom zlúčenia a snažili sme sa zistiť, či majú s nami plány do budúcnosti alebo nie. Momentálne však nepotrebujú európske vývojárske štúdio, ktoré sa sústreďuje na tvorbu RTS. S Activisionom sa nám spolupracovalo dobre. Veríme si a vieme, že nie je mnoho vývojárov produkujúcich kvalitné projekty ako my. Teoreticky môže Activision predať práva na World in Conflict niekomu inému alebo si ich ponechať. Práva vlastní Activision, preto sa treba obracať na nich. Massive Entertainment sa za svojich 12 rokov pôsobenia ocitlo v nepríjemných situáciách a vždy sme to zvládli a stali sa ešte silnejšími. Mnoho našich zamestnancov má vieru v naše schopnosti nájsť riešenie do budúcnosti,“ povedal Walfisz.

A veríme, že ho v Massive Entertainment aj nájdu, bola by ich určite veľká škoda.

Zdroj:Shacknews