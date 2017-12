UPC stratilo za tri mesiace takmer 11 tisíc zákazníkov

Káblovému operátorovi UPC Broadband Slovakia poklesol za tri mesiace celkový počet zákazníkov využívajúcich televízne služby o 10,8 tis. a oproti 30. júnu minulého roka o 11,7 tis.

6. aug 2008 o 12:37 SITA

BRATISLAVA 6. augusta (SITA) - Ku koncu prvého tohtoročného polroka tak využívalo televíziu od UPC celkovo 287,8 tis. zákazníkov. Ako ďalej vyplýva zo zverejnenej polročnej finančnej správy spoločnosti Liberty Global, Inc., medzikvartálne sa znížil počet klientov využívajúcich analógovú televíziu, a to o 15,3 tis., čo koncom júna predstavovalo celkovo 240,1 tis. klientov. Naopak, medzikvartálne stúpol počet zákazníkov využívajúcich digitálnu televíziu, a to o 4,9 tis. na 11 tis. evidovaných koncom júna.

Internetové pripojenie od UPC využívalo k 30. júnu 46,8 tis. zákazníkov, čo oproti 31. marcu predstavuje nárast o 1,8 tis. klientov. Medziročne narástol počet internetových klientov UPC o 9,4 tis. Spoločnosť svojím internetom celkovo pokrývala ku koncu júna tohto roku 325,3 tis. domácností. Telefónne služby ku koncu prvého polroka využívalo 13,7 tis. zákazníkov. Medzikvartálne tak tento počet stúpol o 1,3 tis. a medziročne o 10,8 tis. zákazníkov.

Celkovo evidovala spoločnosť k 30. júnu tohto roka 348,3 tis. zákazníkov, čo predstavuje ich medzikvartálny pokles o 7,7 tis. Oproti 30. júnu 2007 však narástol počet zákazníkov UPC o 8,5 tis. Služby káblového operátora mohlo k uvedenému dátumu vďaka pokrytiu siete využívať 465,9 tis. domácností.

UPC Broadband Slovakia, s.r.o., ktorá poskytuje služby televízie, širokopásmového internetu a telefonovania a od septembra minulého roku ponúka aj služby digitálnej káblovej televízie, je súčasťou spoločnosti Liberty Global, Inc. Firma sa tiež radí medzi triple play operátorov, keďže poskytuje služby televízie, internetu a telefonovania prostredníctvom jednej siete. Spoločnosť Liberty Global je vedúcim medzinárodným poskytovateľom káblových služieb ponúkajúcich televízne služby, hlasové služby a vysoko-rýchlostný prístup k internetu. Spoločnosť Liberty Global prevádzkuje širokopásmové komunikačné siete, ktorými obsluhuje približne 16 mil. zákazníkov v 17 krajinách najmä v Európe, a tiež v Japonsku, Čile a Austrálii.