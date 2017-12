Mirror´s Edge - kráska v problémoch

Donedávna platilo, že čo hra od Electronic Arts, to pokračovanie známej značky. Žmýkanie peňazí od fanúšikov sérií akoby nemalo konca kraja.

6. aug 2008 o 17:04 Ján Kordoš

Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa herní recenzenti a aj hráči samotní (hlavne tí z hardcore kruhov) naučili Electronic Arts nenávidieť. Jednoduchá stratégia skupovania tvorcov a centralizácia moci bola chybným krokom (ktorú momentálne a dosť paradoxne opakuje hlavný konkurent EA, spoločnosť Activision Blizzard), ktorý nás stál niekoľko veľkých firiem, stojace za kultovými projektmi. Môžeme už len spomínať na Bullfrog, Origin, Looking Glass alebo Westwood. Pred niekoľkými rokmi sa k Electronic Arts pridalo aj najväčšie švédske vývojárske štúdio Digital Illusions CE – a za babku to rozhodne nebolo. Príkladov by sa dalo nájsť ešte mnoho (napríklad posledná veľká akvizícia EA je Bioware/Pandemic), avšak s príchodom nového šéfa, Johna Riccitiella prichádza aj nová vlna hier.

Dosť bolo návalu nových a nových dielov zbytočne trápiacich sa značiek, ktoré sa síce predávajú, ale robia len hanbu tvorcom. Výrazným krokom v ústrety hráčov by malo byť vytvorenie nových IP, čiže úplne nových projektov, značiek, s ktorými sa pokúsia tvorcovia, majúci voľné ruky, preraziť. Núka sa hneď niekoľko príkladov, my sa však budeme venovať jednému, ktorý by mohol redefinovať žáner akčných hier z vlastného pohľadu. O Mirror´s Edge ste už istotne čo to počuli, teraz však nastal čas, aby sme si tento projekt predstavili trochu bližšie.





Mirror´s Edge od EA Dice (vytvorili napríklad sériu Battlefield: nedávne Bad Company a v príprave je Heroes) bude zrejme prvou hrou, ktorá prinesie skutočnú first person akciu. Čiže sa na dianie pozeráme z vlastného pohľadu, ale zároveň nám aj pripadá, akoby by sme boli v centre diania. V klasických strieľačkách totiž máme pred sebou zbraň, ktorú držia statické ruky a občas sa stane, že pri pohľade smerom nadol zbadáme nohy. Vo svojej podstate to však vyzerá tak, akoby prostredím plávala duša a nie kráčal či bežal skutočný človek. Nielenže je pohyb v týchto prípadoch obmedzený, ono ani nezodpovedá realite, nie všade dokážete vyliezť, skryť sa a podobne. Všetko je založené na tvrdých skriptoch, pri ktorých máme len navolené, že môžeme robiť to a tamto, no v samotnom prostredí tieto pohyby nemusia pôsobiť vždy efektívne a tobôž nie efektne (alebo vy ste sa nikdy v strieľačkách neskrývali za prekážky a celé to vyzeralo riadne hlúpo?)

Pohyb teda bude riešený úplne iným spôsobom a dá sa povedať, že hra naň primárne zameriava. Máme tu hlavnú hrdinku a jediné, na čo sa budeme musieť sústrediť, je pohyb a jeho ovládanie. Dôjde aj na akcie, dokonca si aj zastrieľame, no veľký dôraz na tento štýl hrania kladený nebude, dokonca bude lepšie, ak k žiadnej prestrelke nedôjde. Ako to chcú tvorcovia dosiahnuť? Mirror´s Edge bude totiž akýmsi parkourovým simulátorom – a nielen ním. Okrem behania po budovách, skákania, lozenia, rúčkovania a kadejakých iných kreácií (po ktorých by sme my zrejme venovali vlastnej kremácii po zlámaní všetkých kostí v tele). To všetko sa bude odohrávať v exteriéroch, no pohybovať sa budeme nielen tam, často zavítame aj do vnútra budov, kde nás zas budú čakať rôzne logické hádanky, ktoré budú svojim spôsobom pripomínať logický Portal, no všetko bude znovu založené na pohybe, či skôr dosiahnutiu určitého miesta.



Aký by sme mali mať dôvod k tomuto adrenalínovému pobehovaniu? Príbeh, aj keď nepatrí medzi extrémne novátorské, ponúka dostatočne zaujímavú zápletku, ktorej budeme chcieť vedieť záver. Predstavte si budúcnosť ľudstva, ktorá nie je práve najružovejšia. Sloboda sa akoby vytratila zo slovníku a ľudstvo je kontrolované niekoľkými mocnými ľuďmi. Čo je však najhoršie, mnohým to príliš ani nevadí, hlavné pre nich je, že im je momentálne dobre, je o nich postarané a nejavia záujem o svoje okolie či budúcnosť (nepripomína vám to jednu stredoeurópsku krajinu?). Hlavnou hrdinkou je Faith, ktorá plní úlohu novodobých kuriérov. Elektronická pošta alebo iná forma komunikácie na diaľku, než doručovanie zásielok ručne, nie je bezpečná a ak sa chcú tí z ľudstva, ktorí veria v slobodu a právo dohovoriť či inak komunikovať, musia využiť služby práve popisovaných kuriérov.

Faith si robí svoju prácu ako najlepšie vie, vyhýba sa despotickým ochranným zložkám, snažiace sa minimalizovať čokoľvek, čo vybočuje nad rámec zákona. Lenže Faith je šikovná a svojim prenasledovateľom uniká. Nemá veľký strach z toho čo robí, no všetko sa zmení, keď je jej sestra obvinená z vraždy, ktorú nespáchala. Niekto ťahá za nitky osudu síce nenápadne, ale o to efektívnejšie. Hlavná hrdinka sa môže len domnievať, či ide o pomstu ušitú práve na ňu alebo len o náhodu. Rozhodne to však len tak nenechá a rozhodne sa prísť všetkému na koreň a zachrániť svoju sestru.



Jednoduché to však rozhodne nebude, pretože Faith začne pracovať na nebezpečných zásielkach, v ktorých je výskyt polície omnoho vyšší. Priebeh misie je nasledovný: musíte sa dostať z bodu A do bodu B, pričom najlepšie je súbojom sa vyhýbať, predsa len je Faith krehká slečna. To je skutočne všetko, žiadne mordovanie miliardy vojačikov. Skáčete zo striech na budovy, podliezate prekážky a robíte všetko to, čo je nádherne znázornené na videách pod týmto článkom. Dôležitou sa stáva animácia končatín, ktoré sa budú ohýbať len v uhloch určených prírodou a žiadne krkolomné skoky nečakajte. Cesta smerom vpred bude jemne naznačená tieňmi na prekážkach a samotný pohyb bude taktiež jednoduchý. V konzolovej verzii boli predstavené štyri tlačidlá (okrem smeru pohybu a vášho pohľadu samozrejme): jedným skáčete, druhým podliezate, tretím šprintujete a posledným vyvolávate útok (ako ručný, tak aj so zbraňou, ktorú môžete protivníkovi vyraziť či mu ju ukradnúť).

Mirror´s Edge od EA Dice sa jednoznačne snaží oživiť žáner akčných hier z vlastného pohľadu, ktoré sa snažia priniesť len kozmetické novinky: Crysis vyzerá výborne a má skvelý fyzikálny model, máme tu stealth akcie, máme tu akcie s RPG prvkami. No nik sa nezamyslel nad tým, že zmena, a to dostatočne výrazná, sa dá spraviť aj v samotnom vnútri akčnej hry z vlastného pohľadu. Skutočne ovládať postavu a jej pohyby zrejme budeme môcť až s príchodom Mirror´s Edge, ktorý by sa mal objaviť ešte v tento rok na trojicu platforiem PC, Playstation 3 a Xbox 360. Skutočne je radosť pozrieť si videá, v ktorých sa pohľad neustále hýbe podľa pohybu hlavnej hrdinky. Ešte máte stále pocit, že v Electronic Arts nedávajú prednosť originálnym projektom?