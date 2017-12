Thajský mladík zabíjal ako to videl v Grand Theft Auto

6. aug 2008 o 10:56 Ján Kordoš

Thajské úrady zareagovali okamžite. Marketingový šéf New Era Interactive Media, Sakchai Chotikachinda povedal: „Okamžite sme vydali požiadavku pre všetky predajne a obchody, aby stiahli tieto hry zo svojich pultov a nahradili ich nenásilnými, inými hrami. Budeme sa snažiť a apelovať na zodpovedných miestach, aby sa podobné arkádové hry neobjavili na trhu.“

Táto vražda nenechala chladného ani ministra kultúry Thajska, ktorý sa začal zaujímať o ratingový systém a obmedzenia spojené s násilnými hrami. „Ide o časovanú bombu, ktorá môže kedykoľvek vybuchnúť a situácia sa môže stať ešte horšou. Dnes to bol taxikár, zajtra to môže byť majiteľ obchodu s videohrami,“ reagovala jedna z kultúrnych inštitúcii.

Grand Theft Auto 4 je síce hrou kontroverznou a násilnou, má však adekvátne vekové obmedzenie (u nás to je 18) a pozastavovať sa nad podobným prípadom je postavené na hlavu, keďže sa tak nedeje v iných prípadoch. To, že mladý a zrejme nie psychicky zdravý človek spácha podobný čin je samozrejme odsúdenia hodné, ale prečo sa s rovnakou iniciatívou nezaoberajú ministerstvá aj vysokou úmrtnosťou na cestách či násilie páchané v domácnosti týraním.

Príkladov by sa dalo nájsť mnoho, no v konečnom dôsledku je na vine vždy len a len človek. Do neznámeho (v tomto prípade mladý videoherný trh) sa však ľahšie kopne. Grand Theft Auto 4 už malo napríklad problémy aj so združením Matiek proti Jazdeniu Pod Vplyvom Alkoholu, ktoré však (logicky) neuspeli vo svojej snahe stiahnuť hru z predaja.

