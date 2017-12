Známe licencie kazia herný priemysel

6. aug 2008 o 10:50 Ján Kordoš

Tentoraz však načrtol situáciu ohľadom licencovaných značiek a dôvod, prečo sa niektorých zbavili. Medzi najznámejšie, ktoré Electronic Arts pustilo k vode, bol Jurassic Park a James Bond.

„Myslím si, že dôležitým faktorom je výsledná kvalita našich hier. Vždy je krokom späť, ak sa rozhodneme využiť nejakú drahú licenciu na vytvorenie otrasných hier – o tom to nie je. Robili sme to, ale už sa do toho nechceme púšťať a nemáme záujem o trh s podobnými titulmi,“ povedal Riccitiello.

Licencované projekty sú však napriek svojej nevalnej kvalite úspešné, ale o tom sa mohlo presvedčiť aj samotné Electronic Arts niekoľkými kúskami, menujme ich len zopár: Warpath: Jurassic Park, Batman Begins, Catwoman alebo Superman Returns. Riccitiello verí, že množstvo nových projektov a značiek prinesie omnoho viac hráčom i samotným vydavateľom a výrobcom a ako príkladom išiel niekoľkými projektmi: Mirror´s Edge, Spore, Dead Space alebo Boom Blox.

„Neznamená to však, že pustíme k vode všetky licencie, ktoré sú spracovávané kvalitne,“ poznamenal na záver Riccitiello. Zrejme mal na mysli športové série. Tie pre Xbox 360 a Playstation 3 skutočne výrazne pokročili a nám neostáva nič iné ako veriť, že sa tak stane v blízkej budúcnosti aj v prípade PC platformy. Rozhodne však prístup „radšej vlastné, vytvorené značky ako kopec licencovaného odpadu“ kvitujeme. Začína vás Electronic Arts presviedčať o tom, že sa chcú zmeniť a znovu obrátiť priamo k hráčom?

Zdroj: Shacknews, NY Times