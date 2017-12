MMO projekt Fury je mŕtvy

6. aug 2008 o 10:24 Ján Kordoš

Spoliehali sa na silu trhu, no už ako sa neraz stalo, ani tí najväčší hráči nedokážu často udržať krok, prípadne sa votrieť aspoň do tieňu World of Warcraft. Preto poďakujme napríklad Age of Conan od Funcomu, že sa aspoň snaží. Projekt Fury bol však hneď zo začiatku uvalený do nemilosti hráčov, ktorí príliš kladne neprijali a tvrdo kritizovali. Snaha o upútaniu pozornosti sprístupnením Fury všetkým hráčom zadarmo taktiež nevyšiel a pre prázdne vrecká vývojárov musí byť Fury pozastavené.

Je len otázkou času (niekoľkých hodín, maximálne dní), kedy budú vypnuté servery. Je to rozhodne smutné a aj keď Fury nemalo, a ani mať nemohlo, tie najvyššie ambície, núka sa otázka, dokedy bude na poli MMORPG kraľovať fenomén skrátene nazvaný WoW?

