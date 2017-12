Novinky o NHL 09

5. aug 2008 o 15:57 Ján Kordoš

Tým pádom ubudne čisto fyzickej hry a obmedzí sa neustále narážanie na mantinel. Prirodzenejšie bude aj vyhadzovanie puku do útočnej tretiny, ovládanie hokejky jednou rukou. A na záver tu máme vylepšený Be a Pro mód, v ktorom ovládame len vybraného hokejistu. Nové NHL 09 vyzerá skutočne výborne a prečo si to nepriznať: tešíme sa. Škoda len, že PC verzia nebude až tak kvalitná ako tie next-genové.

video //www.sme.sk/vp/5129/

