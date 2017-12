Sinking Island - vrah na potápajúcom sa ostrove

Benoit Sokal je známa osoba v hernom svete, vrytá v hlavách hlavne adventúristov, ktorí dodnes nezabudli na jeho „mamutí“ projekt Syberia. Projekty, na ktorých sa podieľal, boli vždy tak trochu iné.

Nie je žiadnym veľkým prekvapením, že aj Sinking Island je klasická point&click adventúra s detektívnymi prvkami. K nám sa dostáva o pol roka neskôr, než v Európe – radšej sme si totiž počkali na oficiálnu lokalizovanú verziu (vo forme titulkov) od Cenegy. Navyše napríklad v Severnej Amerike hra ešte stále nevyšla. Príbeh, alebo jeho načrtnutie, je typicky sokalovské, takže základný kameň je položený na pevnú pôdu – na rozdiel od toho v luxusnom hoteli na ostrove Sagorah, ktorý sa z rozmaru rozhodol postaviť miliardár Walter Jones. Malebný ostrov bičujú dažde, čo spoločne s vraždou Waltera dodáva hre tú správne depresívnu a nepríjemnú atmosféru. Blade Runner to síce nie je, ale slnkom zaliate taktiež pláže nečakajte. Práve smrť je dôvodom vášho príchodu. Máte vyšetriť, čo sa vlastne stalo a zistiť ako vlastne boháč zomrel a ak nie vlastnou vinou, kto je jeho vrahom. Počiatočná úvaha pádu z útesu sa neskôr ukáže ako mylná, ale postupné rozpletanie zápletky ostáva už na vašich pleciach.





Omnoho zaujímavejšia je myšlienka potápajúceho sa ostrova. Vybudovaním honosného letoviska totiž sebecký a arogantný Walter Jones narušil ako pokoj, tak aj stabilitu celého ostrova, a ten sa vplyvom vyčíňajúcej prírody začína potápať spoločne s niekoľkými postavami uväznenými v sídle vytvorenom v art deco štýle. Walter si totiž privolal na ostrov svojich príbuzných, pričom dôvod vám bude vysvetlený v samom závere, hoci sa spočiatku zdá, že jeho najbližším bude predstavené dedičstvo. Pred nami sa teda črtá klasická detektívna zápletka v štýle Agathy Christie: niekoľko postáv uväznených na ostrove a váš prst musí ukázať na vraha. Okrem zopár rodinných príslušníkov tu nájdete dvoch obyvateľov ostrova, architekta honosného sídla a klasického úradníka. Každý má svoje tajomstvá, každý z nich má dôvod na vraždu, vrahom je však len jeden a záhradník to nie je.

Na preskúmanie čaká ako dvadsaťdva poschodí hotela, tak aj priľahlé pláže. Na začiatku si môžete zvoliť z dvoch režimov hry. Klasický adventúrny (pokým nenájdete to, čo potrebujete, príbeh sa neposunie ďalej) alebo časovo obmedzený. V tomto režime čas plynie prirodzene a postupne sú zatopené priľahlé pláže a strácate tak dôležité dôkazy. Nech znie tento mód akokoľvek zaujímavý, rozhodne tak v konečnom dôsledku nevyzerá a pokým netušíte čo a ako máte spraviť, vytvorí sa pred vami skôr frustrujúca a nekompaktná mozaika, ktorá vás stále vracia späť, pretože ste nestihli odhaliť dôležité stopy, takže sa vrátite ku klasickému spôsobu riešenia hádaniek. Okrem zbierania predmetov (tých je len zopár), tvoria dôležitú časť rozhovory a zbieranie stôp. Ako jedného, tak aj druhého je hojne. Systém dialógov je riešený klasickým spôsobom, len sú jednotlivé témy rozdelené do štyroch blokov. Žiadne pokroky ako napríklad v Mass Effecte nečakajte, preklikať sa budete musieť morom rozhovorov, nájdete mnoho dokumentov a hlavne stôp.

Pre detektívnu prácu je určený elektronický pomocník PPA, do ktorého sa vám postupne ukladajú ako rozhovory, tak aj dôležité predmety nutné k vyriešeniu prípadu či stopy alebo otlačky prstov. Niektoré stopy musíte medzi sebou skombinovať, aby ste dokázali určiť ich pôvod. Samotná detektívna práca je však náročnejšia. Príbeh rozdelený do troch dní ponúka celkovo dvanásť otázok, ktoré musíte zodpovedať. Graficky máte znázornené, ako ďaleko ste v danej otázke už pokročili, či ste vyspovedali dôležité osoby a zozbierali potrebné dôkazy. Keď sa tak stane, do špeciálneho okna umiestnite fotografie, dokumenty, porovnané predmety a výpovede. A tých je mnoho, pričom výber tých správnych vám nemusí okamžite napadnúť. Akonáhle však uspejete, spoznáte odpoveď a posúvate sa ďalej, k novej otázke. Detektívny postup je pomerne zaujímavo riešený, len je trochu na škodu, že hoci odpoveď už viete, musíte ju ešte manuálne dokázať výberom tých správnych stôp. Inak sa nesie Sinking Island v tradičnom adventúrnom duchu. Nech to však vyzerá akokoľvek zaujímavo, Sokal akoby strácal inšpiráciu a začal sa utápať v patose nudných prvkov, ktoré nelákajú k nakuknutiu či odhaleniu. Ale to si už rozoberieme v hodnotiacej časti.



GRAFIKA 6 / 10

Na prvý pohľad vyzerá spracovanie fajn: máme tu klasicky vyrenderované pozadia, po ktorých sa pohybujú trojrozmerné postavičky a aby sa zabránilo statickým scénam, na obrazovke sa čosi pohne. Vlny rozbíjajúce sa o skalnatú pláž, vietor pohrávajúci sa s palmami a podobne. V samotnom hoteli je to už pohľad o čosi biednejší, ale tu vás zas zarazí majestátnosť luxusného sídla. Ard deco štýl sme si zamilovali už v Bioshocku a tu, hoci s v menšej miere, sa dostaví pocit ohúrenia taktiež. Nádherné lokácie vyvedené v špecifickej palete farieb ponúka ponuré prostredie, ale akosi to nefunguje správne. Neskôr vám začne prekážať neprirodzený pohyb postáv, absencia mimiky pri rozhovoroch a celková mŕtvolnosť. Navyše je badať pokles v špecifickom spracovaní charakterizujúcim tvorbu Sokala. Vytratil sa pocit dokonalého ohúrenia technológiou nedotknutých (Syberia) či exotických (Paradise) miest. Všetko je to akosi normálne, obyčajné a už sa neprichytíte pri sledovaní zaujímavého miesta s otvorenými ústami a láskou v očiach. Aby to nebolo všetko, hlavný hrdina Jack Norm je krajne nesympatický štyridsiatnik, ktorý nielenže vyzerá úplne obyčajne (a zároveň dosť hrozne), ale sa aj správa ako úzko vyhranený charakter bez akejkoľvek štipky vývoja – o tom však neskôr. Grafické spracovanie je preto príjemné, ale nie tak, ako by sme čakali, na čo sme od Sokala zvyknutí. Kritický pohľad berte ako smutné konštatovanie upadajúcej kvality projektov od White Bird Productions.

INTERFACE 7 / 10

Ovládanie je klasicky myšoidné, prehľadné, kurzor sa mení pri aktívnych predmetoch a podobne. Je však trochu nešťastné, že nie všetky dialógy sa dajú preskočiť: tie priamo v engine hry a nie s dialógovým oknom, si musíte vytrpieť. Pri zbieraní stôp zas postupne prehľadné rozdelenie začne mierne haprovať nutnosťou posúvať jednotlivé možnosti scrollovaním do strán. A vrchol všetkého, prečo nebude nik úplne spokojný, je niekedy neprehľadné a nečitateľné písmo. Nevhodne zvolený font pri lokalizácii musel biť do očí, ale s tým už distribútor nič nespraví. Je síce pekné, že vieme aký rukopis mala tá a tá postava, lenže ak po nej nedokážete prečítať ani mäkké f, radšej by ste privítali klasický Courier font, než akési machlanice. Lokalizácia dopadla na výbornú. Ovládanie je však až na tieto príjemnosti prirodzené a nerobí žiadne problémy.



HRATEĽNOSŤ 5 / 10

Pri všetkej úcte k Sokalovi, výber klasickej detektívky bol v prípade jeho tvorby chybný krok. Rozprávanie jeho príbehov a spracovanie sa viac hodí k inému typu adventúr, ktoré sa dokážu pohrávať s myšlienkami, ľudským chtíčom a filozofovaním. A v prípade Sinking Island auru okolo nášho obľúbenca narúša mnoho faktorov, až netušíme, čím začať. Tak napríklad zápletka: na povrchu výborná. Myšlienka potápajúceho sa ostrova, dažďa, odľahlého kúta sveta, vraždy arogantného boháča a prítomnosť jeho úlisných príbuzných je výborná. Lenže to je len základ a rozprávanie, ktoré na začiatku má ten správny drift, začína chradnúť a stráca sa v záplave úmorných rozhovorov, ktoré nič nepovedia, nič neriešia a vy sa strácate v informáciách. Nijak výrazne nepoženú atmosféru vyššie, nevytvárajú dojem skľučujúcej situácie. Akoby Sokal dal nápad a druhotriedni scenáristi si popri písaní 628.časti argentínskej telenovely strihli aj herný príbeh. Približne od polovice už viete, kto stojí za vraždou a vynárajúce sa nové stopy vás už nijakým spôsobom neprekvapujú. Atmosféra negraduje, a to ani postupne rúcajúcim sa ostrovom, pričom samotný záver je oslavou hollywoodskeho pátosu, ktorý je až tak nechutný, že sa budete musieť začať smiať.

Druhým výrazným záporom je samotný Jack Norm. Postupne starnúci detektív nemá dušu a je plochý ako rysovacia doska. Hlavné postavy v Sokalových hrách mali dušu, postupne menili svoje názory, začali ste ich mať radi a jednoducho ste si ich (alebo do nich... Kate Walker bola skutočne kus) zamilovali. Jack je dobrák, neprezentuje svoje názory, nedáva najavo nič, len poslušne hlási postup vyšetrovania svojmu šéfovi, občas mu zavolá žena, ale žiadne vnútorné pocity to vo vás nevyvolá. Tupá postava bez akéhokoľvek vývoja a s chladným kladením stále tých istých otázok všetkým postavám sa vám zhnusí. A to tvorcovia plánujú vytvoriť celú sériu dobrodružstiev s Jackom Normom v hlavnej úlohe. Pri tom ide o jednu z najhorších herných postáv, ktorá nemá čo ponúknuť. Keby to bola tupá strieľačka z vlastného pohľadu, kde nič také ako odhaľovanie vnútra hrdinov a prezentovanie vlastných pocitov nie je nutné, nič by sme nepovedali. Lenže Jackovi nevidíte ani pod jeho bundu (so všetkou slušnosťou) a tým pádom sa s ním nedokážete stotožniť a bude pre vás predstavovať len polygónového panáka. Toto jednoducho nie je Sokal.

Ak sa však cez toto všetko prehryziete a prehltnete horkú pilulku úplne obyčajnej detektívky, dostanete všetko to, čo vlastne od tohto žánru očakávate. Dobre však viete, že neosobný a umelý systém nemusí sadnúť každému. Priemerná hrateľnosť s priemerným príbehom. S priemerným hrdinom. S priemernou atmosférou. S podpriemerným vrcholením. Impotentné finále. To, že je každá z postáv trochu iná, ale i tak skazená, je síce kladom, no všetci sa správajú až príliš umelo a neveríte im nič. A nie preto, že sú to egoisti, ale kvôli ich chabému profilovaniu.



MULTIPLAYER

ZVUKY 7 / 10

Dabing je podarený a keďže tu nie je toľko postáv, je každá nahovorená tým správnym dabingovým hercom – teda až na nemú Bainu. Každý má svojský prízvuk, svojské vystupovanie, ale ak odhliadneme od dabingu, tak je hra vo svojej podstate tichá a okolie sa príliš k slovu nehlási. Obrovský hotel síce svojou nehlučnosťou nadobúda majestátne rozmery, no tu si to žiada trochu viac ako burácanie za oknami či trápenie sa nestabilných základov pevnosti.

HUDBA 8 / 10

Hudba je výborná, skladby melancholické a presvedčivé. Človek starajúci sa o túto zložku odviedol svoju prácu na výbornú, až je škoda, že jeho talent je premárnený v tak obyčajnom projekte. Hudba ako jediná buduje pôsobivú atmosféru a vďaka nej budete mať pocit postupne rúcajúceho sa palácu.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Náročnosť je nastavená pomerne zodpovedne. Predmetov mnoho nenájdete, horšie to je s identifikáciou stôp a ich správnom zoradení. Natrafíte síce na niektoré ukryté predmety, ale stále je to v hraniciach možností odhalenia. Omnoho horšie je, že hra zahltením množstva stôp začne nudiť a postupne sa v nej budete strácať, hoci to vôbec nechcete. Keby nežiaduce stopy mizli alebo tie nepoužiteľné sa nezapisovali, bolo by to omnoho príjemnejšie. Herná doba neprekračuje nijaké štandardy. Krátkosť a jednoduchosť Syberie bola vyvážená plynulosťou deja, tu je to skôr opačne a hoc tápať často nebudete, občas stratíte niť. Neexistuje nič také ako rýchly presun či mapa a prechádzanie známych miest a hľadanie prehliadnutých predmetov začne byť úmorné.