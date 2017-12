Fallout tretím dielom nekončí

5. aug 2008 o 10:44 Ján Kordoš

Nemusíme sa však obávať, že nám do poličky budú pribúdať nové diely každý rok, prípadne dva. To by si Bethesda nedovolila, ale zároveň sa ďalších pokračovaní nevzdávajú a určite ich po úspechu trojky budú plánovať. „Kedy bude ohlásené pokračovanie a ako dlho bude trvať jeho vývoj ešte nikto nevie, ale nekúpili sme túto licenciu len preto, aby sme ju mali. Budeme na tejto sérii pracovať i naďalej rovnako ako v prípade The Elder Scrolls,“ predniesol plány do budúcnosti Hines.

Tomuto kroku sa určite nebránime, pretože podobných projektov mnoho nemáme. My len dúfame, že sa nedočkáme takých nepodarkov ako Fallout Tactics – nie síce hry zlej, ale bez atmosféry vytvorenej predošlými dvomi Falloutmi. Žmýkanie licencie by preto nemalo byť na programe dňa.

Zdroj: Eurogamer